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2020-05-07T19:29
https://ria.ru/20200507/1571121937.html
Путин и Макрон обсудили подготовку видеоконференции "пятерки" СБ ООН
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РИА Новости

Путин и Макрон обсудили подготовку видеоконференции "пятерки" СБ ООН

19:29 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону вопросы подготовки видеоконференции лидеров стран постоянных членов СБ ООН, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе обсуждения ситуации с противодействием распространению коронавируса подтверждена важность установившегося двустороннего сотрудничества на этом направлении. Затронуты также вопросы подготовки видеоконференции лидеров государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН, ориентированной на совместную борьбу с пандемией", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
6 мая, 14:21
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Эммануэль МакронСовет Безопасности ООНВладимир ПутинФранцияООНВ мире
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