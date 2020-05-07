Путин и Макрон обсудили подготовку видеоконференции "пятерки" СБ ООН

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону вопросы подготовки видеоконференции лидеров стран постоянных членов СБ ООН, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе обсуждения ситуации с противодействием распространению коронавируса подтверждена важность установившегося двустороннего сотрудничества на этом направлении. Затронуты также вопросы подготовки видеоконференции лидеров государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН, ориентированной на совместную борьбу с пандемией", - говорится в сообщении.