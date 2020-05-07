В Ульяновской области обязали носить перчатки в общественном транспорте

САМАРА, 7 мая - РИА Новости. Жители Жители Ульяновской области будут обязаны носить перчатки в дополнение к маскам в магазинах и общественном транспорте из-за ситуации с коронавирусом , сообщил в четверг губернатор региона Сергей Морозов

Обязательное ношение масок в общественном транспорте, в местах массового скопления, при посещении объектов торговли и оказания услуг ввели в Ульяновской области 11 апреля.

"Введем правило обязательного ношения перчаток в магазинах и в общественном транспорте", - написал Морозов на своей странице в Instagram.

По его словам, в связи с ростом числа заболевших также будет ужесточен режим ношения масок в общественных местах, магазинах и транспорте, в том числе будет введено наказание за его нарушение.

"Мы внесем в указ о режиме повышенной готовности требования и к водителям, и к пассажирам такси в плане обязательного ношения масок. Будем добиваться его строгого исполнения", - добавил глава региона.

Морозов также рассказал, что сразу несколько жалоб поступили на сотрудников сети "Магнит", которые, по словам жителей региона, не носят маски и перчатки. "Я уже поручил министерству сельского хозяйства проверить указанные адреса и, в случае подтверждения жалоб, наказать данную организацию", - отметил Морозов.