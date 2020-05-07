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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T19:25
https://ria.ru/20200507/1571121714.html
В Ульяновской области обязали носить перчатки в общественном транспорте
https://cdn22.img.ria.ru/images/156286/48/1562864877_0:360:2801:1936_1036x0_80_0_0_ef769b2327f21118943c7b303d7cbf2c.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области обязали носить перчатки в общественном транспорте

19:25 07.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Архивное фото
САМАРА, 7 мая - РИА Новости. Жители Ульяновской области будут обязаны носить перчатки в дополнение к маскам в магазинах и общественном транспорте из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в четверг губернатор региона Сергей Морозов.
Обязательное ношение масок в общественном транспорте, в местах массового скопления, при посещении объектов торговли и оказания услуг ввели в Ульяновской области 11 апреля.
"Введем правило обязательного ношения перчаток в магазинах и в общественном транспорте", - написал Морозов на своей странице в Instagram.
По его словам, в связи с ростом числа заболевших также будет ужесточен режим ношения масок в общественных местах, магазинах и транспорте, в том числе будет введено наказание за его нарушение.
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"Мы внесем в указ о режиме повышенной готовности требования и к водителям, и к пассажирам такси в плане обязательного ношения масок. Будем добиваться его строгого исполнения", - добавил глава региона.
Морозов также рассказал, что сразу несколько жалоб поступили на сотрудников сети "Магнит", которые, по словам жителей региона, не носят маски и перчатки. "Я уже поручил министерству сельского хозяйства проверить указанные адреса и, в случае подтверждения жалоб, наказать данную организацию", - отметил Морозов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей Морозов (политик)Ульяновская областьОбщество
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