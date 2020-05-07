Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 31 мая

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Со вторника, 12 мая, в Москве начнут смягчать введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, сообщил мэр Со вторника, 12 мая, вначнут смягчать введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, сообщил мэр Сергей Собянин . В столице возобновят строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов. При этом остальные эпидемиологические меры продлят до конца месяца.

Первые ослабления режима

Как объяснил Собянин, на стройках и в производственных цехах гораздо проще обеспечить необходимые меры безопасности. Кроме того, возобновление деятельности предприятий промышленности и инвестиций в инфраструктуру позволят "оживить" тысячи производственных цепочек. При этом к работе смогут приступить только те сотрудники, присутствие которых необходимо по технологическим причинам.

"Всем, кто может работать в дистанционном режиме, следует по-прежнему оставаться дома ", —написал Собянин в своем микроблоге.

Также к работе не допустят всех, кто имеет признаки ОРВИ. Выходя на работу после перенесенного заболевания, сотрудник должен предоставить листок нетрудоспособности или справку от врача.

В случае ухудшения ситуации с коронавирусом ограничения могут вернуть, добавил мэр.

Социальная дистанция на работе

Собянин подчеркнул, что на рабочих местах необходимо соблюдать социальную дистанцию. Он добавил, что при необходимости работодатель должен установить перегородки, разделяющие пространство между сотрудниками. Также обязательно использование средств индивидуально защиты – перчаток и респираторов или масок. Исключение составляют работники, трудящиеся в обособленных помещениях без присутствия иных лиц.

Помимо этого, работодатель обязан обеспечить выборочное тестирование сотрудников на COVID-19.

В случае несоблюдения требований, предприятий и стройплощадки будут закрываться. Контроль за выполнением предписаний обеспечит Роспотребнадзор

Маски и перчатки

Еще одним нововведением станет обязательный режим ношения масок и перчаток в магазинах и в общественном транспорте, который вступит в силу с 12 мая.

"Использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси", — отметил Собянин.