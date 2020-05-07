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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T19:22
https://ria.ru/20200507/1571121526.html
В Подмосковье возобновят работу промышленности и строительство
https://cdn22.img.ria.ru/images/154934/60/1549346020_0:70:1500:914_1036x0_80_0_0_fe85fc11eebe3178fa0802146c20b396.jpg
РИА Новости

В Подмосковье возобновят работу промышленности и строительство

19:22 07.05.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевСтроящийся жилой комплекс в Подмосковье
Строящийся жилой комплекс в Подмосковье
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Строительные компании и ряд предприятий в Московской области смогут работать с 12 мая, сообщает telegram-канал главы региона Андрея Воробьева.
"Андрей Воробьев по ВКС провёл совещание с главами муниципалитетов Подмосковья и начальниками управлений МВД Московской области. Главное: ... С 12 мая строительные компании и ряд предприятий промышленности смогут вернуться к работе. Но только при условии соблюдения требований безопасности", - говорится в сообщении.
Подчёркивается, что стюарды будут контролировать социальную дистанцию между сотрудниками, измерять им температуру и следить за использованием средств индивидуальной защиты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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