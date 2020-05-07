В Подмосковье возобновят работу промышленности и строительство

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Строительные компании и ряд предприятий в Московской области смогут работать с 12 мая, сообщает telegram-канал главы региона Андрея Воробьева.
"Андрей Воробьев по ВКС провёл совещание с главами муниципалитетов Подмосковья и начальниками управлений МВД Московской области. Главное: ... С 12 мая строительные компании и ряд предприятий промышленности смогут вернуться к работе. Но только при условии соблюдения требований безопасности", - говорится в сообщении.
Подчёркивается, что стюарды будут контролировать социальную дистанцию между сотрудниками, измерять им температуру и следить за использованием средств индивидуальной защиты.
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