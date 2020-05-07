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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T19:16
https://ria.ru/20200507/1571121325.html
У 55 медиков и пациентов в тюменской медсанчасти выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

У 55 медиков и пациентов в тюменской медсанчасти выявили коронавирус

19:16 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Очаг заражения коронавирусом зафиксирован в медико-санитарной части "Нефтяник" в Тюмени, COVID-19 выявлен у 55 пациентов и медиков, сообщает в четверг оперативный штаб региона.
"В МСЧ "Нефтяник" выявлен очаг заражения коронавирусной инфекцией: 55 человек (23 сотрудника и 32 пациента)", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что часть заболевших переведена в стационары инфекционного профиля, часть продолжит лечение изолированно в медсанчасти, так как их сопутствующий тяжелый соматический профиль не позволяет осуществить перемещение.
По информации штаба, из-за того, что в "Нефтянике" оказывают экстренную помощь по нескольким профилям, после выявления людей с подтвержденным коронавирусом было решено прекратить дежурство по экстренным видам помощи и изменить маршрутизацию скорой помощи по эвакуации пациентов в другие стационары.
Все пациенты, которые могли продолжить амбулаторное лечение, были выписаны, сейчас каждый из них находится под контролем поликлиник, уточнили в штабе. Те, кому необходимо продолжить лечение в стационаре – разобщены и вместе с медиками пройдут 14-дневную обсервацию с момента регистрации последнего случая заболевания.
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Сейчас в учреждении проводятся необходимые дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия. При выявлении новых положительных результатов заболевшие будут переведены в стационары моноинфекционного профиля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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