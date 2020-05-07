У 55 медиков и пациентов в тюменской медсанчасти выявили коронавирус

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Очаг заражения Очаг заражения коронавирусом зафиксирован в медико-санитарной части "Нефтяник" в Тюмени , COVID-19 выявлен у 55 пациентов и медиков, сообщает в четверг оперативный штаб региона.

"В МСЧ "Нефтяник" выявлен очаг заражения коронавирусной инфекцией: 55 человек (23 сотрудника и 32 пациента)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что часть заболевших переведена в стационары инфекционного профиля, часть продолжит лечение изолированно в медсанчасти, так как их сопутствующий тяжелый соматический профиль не позволяет осуществить перемещение.

По информации штаба, из-за того, что в "Нефтянике" оказывают экстренную помощь по нескольким профилям, после выявления людей с подтвержденным коронавирусом было решено прекратить дежурство по экстренным видам помощи и изменить маршрутизацию скорой помощи по эвакуации пациентов в другие стационары.

Все пациенты, которые могли продолжить амбулаторное лечение, были выписаны, сейчас каждый из них находится под контролем поликлиник, уточнили в штабе. Те, кому необходимо продолжить лечение в стационаре – разобщены и вместе с медиками пройдут 14-дневную обсервацию с момента регистрации последнего случая заболевания.

Сейчас в учреждении проводятся необходимые дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия. При выявлении новых положительных результатов заболевшие будут переведены в стационары моноинфекционного профиля.