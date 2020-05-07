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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T19:32
https://ria.ru/20200507/1571121246.html
В Подмосковье ежедневно производят около 650 тысяч масок
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_cdd3baf2731fd58a756ffda78196c85a.jpg
РИА Новости

В Подмосковье ежедневно производят около 650 тысяч масок

19:14 07.05.2020 (обновлено: 19:32 07.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Около 650 тысяч масок ежедневно производят в Подмосковье, это число будут увеличивать, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
В сообщении главы региона в его канале в Telegram говорится, что он по видеосвязи провел совещание с главами муниципалитетов и начальниками управлений МВД Московской области.
"Масочный режим в Подмосковье вводится с 12 мая. Максимально расширена сеть распространения защитных масок. В день их производится около 650 тысяч и количество нужно увеличивать", - говорится в сообщении.
Также Воробьев поручил главам городов следить за индексом самоизоляции и не допускать скоплений людей.
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