В Подмосковье ежедневно производят около 650 тысяч масок

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Около 650 тысяч масок ежедневно производят в Около 650 тысяч масок ежедневно производят в Подмосковье , это число будут увеличивать, сообщил губернатор Андрей Воробьев

В сообщении главы региона в его канале в Telegram говорится, что он по видеосвязи провел совещание с главами муниципалитетов и начальниками управлений МВД Московской области.

"Масочный режим в Подмосковье вводится с 12 мая. Максимально расширена сеть распространения защитных масок. В день их производится около 650 тысяч и количество нужно увеличивать", - говорится в сообщении.

Также Воробьев поручил главам городов следить за индексом самоизоляции и не допускать скоплений людей.