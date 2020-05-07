В Подмосковье ежедневно производят около 650 тысяч масок

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Около 650 тысяч масок ежедневно производят в Подмосковье, это число будут увеличивать, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
В сообщении главы региона в его канале в Telegram говорится, что он по видеосвязи провел совещание с главами муниципалитетов и начальниками управлений МВД Московской области.
"Масочный режим в Подмосковье вводится с 12 мая. Максимально расширена сеть распространения защитных масок. В день их производится около 650 тысяч и количество нужно увеличивать", - говорится в сообщении.
Также Воробьев поручил главам городов следить за индексом самоизоляции и не допускать скоплений людей.
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