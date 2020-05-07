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2020-05-07T19:12
https://ria.ru/20200507/1571121094.html
Посольство в Норвегии прокомментировало рост активности НАТО в Арктике
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РИА Новости

Посольство в Норвегии прокомментировало рост активности НАТО в Арктике

19:12 07.05.2020
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CC BY-SA 2.0 / Crown Copyright/PO Phot Donny Osmond / Британские военные во время учений НАТО в Норвегии
Британские военные во время учений НАТО в Норвегии
CC BY-SA 2.0 / Crown Copyright/PO Phot Donny Osmond /
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Наращивание военной активности рядом стран НАТО в Арктике не способствует поддержанию безопасности в регионе, говорится в комментарии посольства России в Норвегии в связи с американо-британскими учениями в Норвежском и Баренцевом морях.
Ранее сообщалось, что военные корабли США и Великобритании провели учения по борьбе с подводными лодками в Норвежском море 1 мая. В них приняли участие четыре корабля, американская подводная лодка, название которой не раскрывается, и разведывательный самолет Boeing P8-A.
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"Вполне очевидно, что наращивание подобной военной активности рядом стран НАТО в Арктике не способствует поддержанию общей безопасности, стабильности и предсказуемости в регионе", - говорится в комментарии посольства норвежской телерадиокомпании NRK, опубликованном в Facebook дипмиссии.
Посольство подчеркнуло, что в условиях проводимого Вашингтоном курса на демонтаж последних элементов системы контроля над вооружениями сейчас востребованы совершенно иные шаги – запуск профильных переговоров, восстановление взаимного доверия и полноценных связей по военной линии.
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Норвежское мореАрктикаНАТОНорвегияСШАБезопасностьВ мире
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