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Путин провел телефонный разговор с Макроном
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РИА Новости

Путин провел телефонный разговор с Макроном

19:08 07.05.2020 (обновлено: 19:29 07.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезиденты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в канун 75-й годовщины окончания Второй мировой войны и выразил солидарность Франции с РФ в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает Елисейский дворец.
"Президент республики сегодня провел телефонный разговор со своим российским коллегой по телефону в канун празднования семьдесят пятой годовщины окончания Второй мировой войны в Европе", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.
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Макрон выразил дружественные чувства и признание французов русскому народу по случаю празднования в России 9 мая Дня Победы.
"Президент Республики также выразил солидарность Франции с Россией в борьбе пандемии Covid-19", - отмечается в коммюнике.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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