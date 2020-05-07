В ДНР раскритиковали идею Киева привлечь к переговорам переселенцев

По ее словам, переселенцы, которых Киев хочет привлечь к переговорам, по сути будут назначаться украинской властью и представлять ее интересы, а не жителей Донбасса.

"Фактически, украинские власти хотят говорить сами с собой. Но так конфликт не урегулировать… Киеву надо разговаривать не с переселенцами, а с представителями второй стороны конфликта - республиками. Только прямой, добросовестный и уважительный диалог поможет приблизить урегулирование, все остальные придумки киевских властей будут способствовать только еще большему отдалению Донбасса", - добавила Никонорова.