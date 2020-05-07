В ДНР раскритиковали идею Киева привлечь к переговорам переселенцев

ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Идея Киева привлечь к переговорам по Донбассу переселенцев является пиар-ходом, который не способствует урегулированию конфликта, заявила в четверг полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
Ранее руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил заседании контактной группы по Донбассу 14 мая согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ. Он отметил, что также в планах привлечь к работе в подгруппах внутренне перемещенных лиц, которые покинули неподконтрольные Киеву районы Донбасса после мая 2014 года.
"Совершенно очевидно, что люди, проживающие сейчас в контролируемых Украиной городах, не могут представлять в Минске народ республики, по которому вот уже шесть лет регулярно открывают огонь украинские вооруженные формирования, не говоря уже об остальных издевательствах со стороны Киева: экономической, транспортной, социальной блокаде, ущемлениях в правах и свободах… Этот пиар-ход украинских чиновников способен вызвать только еще большее сомнение в их здравом взгляде на происходящее", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
По ее словам, переселенцы, которых Киев хочет привлечь к переговорам, по сути будут назначаться украинской властью и представлять ее интересы, а не жителей Донбасса.
"Фактически, украинские власти хотят говорить сами с собой. Но так конфликт не урегулировать… Киеву надо разговаривать не с переселенцами, а с представителями второй стороны конфликта - республиками. Только прямой, добросовестный и уважительный диалог поможет приблизить урегулирование, все остальные придумки киевских властей будут способствовать только еще большему отдалению Донбасса", - добавила Никонорова.