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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T19:05
https://ria.ru/20200507/1571120687.html
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 231
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569794507_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_00abcca81b8d02a4a075acefce4a9977.jpg
РИА Новости

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 231

19:05 07.05.2020
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© REUTERS / Mike SegarМашины скорой помощи возле полевого госпиталя в Центральном парке Нью-Йорка, США
Машины скорой помощи возле полевого госпиталя в Центральном парке Нью-Йорка, США
© REUTERS / Mike Segar
Машины скорой помощи возле полевого госпиталя в Центральном парке Нью-Йорка, США. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в штате Нью-Йорк за минувшие сутки составило 231, следует из информации, представленной на пресс-конференции губернатором Эндрю Куомо.
Штат Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США.
Число жертв за прошедшие сутки составило 231 человек. Губернатор отметил, что наблюдается снижение числа жертв, однако оно идет медленно.
Согласно приведенным им данным, 5 мая скончались 232 человека, 4 мая - 230 человек, 3 мая - 226, 2 мая - 280 человек. В худшие дни число умирающих от вируса превышало 700 за сутки.
По данным губернатора, число госпитализированных за сутки, по данным на среду, составило 607 человек. В худшие дни в больницы штата Нью-Йорк поступало более 3000 человек, больных коронавирусом, за день. Общее число госпитализированных, как отметил губернатор, снижается с каждым днем и составляет на данный момент 8600.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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3561100
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)КоронавирусыЗдоровье - ОбществоНью-Йорк (штат)СШАВ мире
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