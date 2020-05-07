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Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
2020-05-07T19:03
https://ria.ru/20200507/1571120581.html
Ламейкин: патриотическое воспитание молодежи должно вестись постоянно
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РИА Новости

Ламейкин: патриотическое воспитание молодежи должно вестись постоянно

19:03 07.05.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВетеран Великой Отечественной войны и участники военно-патриотического общественного движения "Юнармия"
Ветеран Великой Отечественной войны и участники военно-патриотического общественного движения Юнармия
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия должны вести совместную последовательную работу по защите исторической памяти о подвигах воинов-освободителей, активно вовлекая в эту деятельность молодежь двух братских народов, заявил в ходе онлайн-конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, член Комитета Госдумы РФ по контролю и Регламенту Дмитрий Ламейкин.
Онлайн-конференция, прошедшая в четверг в МИА "Россия сегодня", организована Парламентским Собранием в формате видеомоста Москва – Минск – Краснодар – Псков.
"Вопросу сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны уделяется серьезное место. России и Белоруссии необходимо и впредь последовательно и методично отстаивать историческую справедливость, ... твердо защищать память о войне, о жертвах, которые были положены народом на алтарь победы над нацизмом. История Великой Отечественной войны – это история наших стран, история каждой семьи. Важно вовлекать в практическую работу по этому вопросу молодежь", - отметил Ламейкин.
Парламентарий напомнил, что в России с этой целью принят ряд законодательных актов. "Так, недавно был принят закон, который вводит понятие "Город Трудовой Доблести". По всей стране 22 июня пройдет Минута молчания – все это еще раз подчеркивает важность формирования патриотических чувств на основе исторических ценностей и понимания роли нашей страны в общей истории мира", - сказал он.
Ламейкин подчеркнул, что работа по патриотическому воспитанию молодежи должна вестись постоянно. В качестве примера он назвал волонтерское движение, а также деятельность отделений Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения “Юнармия”, которое объединяет более 150 тысяч человек по всей стране.
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Говоря о патриотической работе в Краснодарском крае, он отметил, в частности, работу поисковых бригад. "Сегодня на территории края порядка 16 больших поисковых бригад, которые объединяют более полутора тысяч ребят. За время своей работы они провели более семисот экспедиций, были найдены останки более 10 тысяч советских воинов, из них были установлены имена у 220 солдат", - рассказал депутат.
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