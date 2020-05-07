Ламейкин: патриотическое воспитание молодежи должно вестись постоянно

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия и . Россия и Белоруссия должны вести совместную последовательную работу по защите исторической памяти о подвигах воинов-освободителей, активно вовлекая в эту деятельность молодежь двух братских народов, заявил в ходе онлайн-конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, член Комитета Госдумы РФ по контролю и Регламенту Дмитрий Ламейкин.

Онлайн-конференция, прошедшая в четверг в МИА "Россия сегодня", организована Парламентским Собранием в формате видеомоста Москва – Минск – Краснодар – Псков.

"Вопросу сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны уделяется серьезное место. России и Белоруссии необходимо и впредь последовательно и методично отстаивать историческую справедливость, ... твердо защищать память о войне, о жертвах, которые были положены народом на алтарь победы над нацизмом. История Великой Отечественной войны – это история наших стран, история каждой семьи. Важно вовлекать в практическую работу по этому вопросу молодежь", - отметил Ламейкин.

Парламентарий напомнил, что в России с этой целью принят ряд законодательных актов. "Так, недавно был принят закон, который вводит понятие "Город Трудовой Доблести". По всей стране 22 июня пройдет Минута молчания – все это еще раз подчеркивает важность формирования патриотических чувств на основе исторических ценностей и понимания роли нашей страны в общей истории мира", - сказал он.

Ламейкин подчеркнул, что работа по патриотическому воспитанию молодежи должна вестись постоянно. В качестве примера он назвал волонтерское движение, а также деятельность отделений Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения “Юнармия”, которое объединяет более 150 тысяч человек по всей стране.