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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T19:00
https://ria.ru/20200507/1571120425.html
Вывозной рейс из Тель-Авива прибыл в Ростов-на-Дону
https://cdn25.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1036x0_80_0_0_58ec2b795276f3172b61fa5d9e068dc0.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс из Тель-Авива прибыл в Ростов-на-Дону

19:00 07.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Вывозной рейс "Уральских авиалиний" прибыл из Тель-Авива в Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта "Платов".
По данным перевозчика, самолет вылетел по маршруту Тель-Авив - Ростов-на-Дону - Екатеринбург со 128 россиянами.
"Самолет из Тель-Авива приземлился в Ростове-на-Дону, где высадит 79 пассажиров", - сказал собеседник агентства. После всех необходимых процедур борт вылетит с остальными пассажирами в Екатеринбург.
Россия на фоне пандемии COVID-19 с 27 марта этого года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют такие же вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки и смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Куба
Вчера, 11:58Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыУральские авиалинииТель-АвивЕкатеринбургРостов-на-ДонуОбщество
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