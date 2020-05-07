Вывозной рейс из Тель-Авива прибыл в Ростов-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Вывозной рейс "Уральских авиалиний" прибыл из Тель-Авива в Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта "Платов".
По данным перевозчика, самолет вылетел по маршруту Тель-Авив - Ростов-на-Дону - Екатеринбург со 128 россиянами.
"Самолет из Тель-Авива приземлился в Ростове-на-Дону, где высадит 79 пассажиров", - сказал собеседник агентства. После всех необходимых процедур борт вылетит с остальными пассажирами в Екатеринбург.
Россия на фоне пандемии COVID-19 с 27 марта этого года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют такие же вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки и смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.