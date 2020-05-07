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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T21:58
https://ria.ru/20200507/1571120221.html
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571074906_0:246:2920:1888_1036x0_80_0_0_005902cfc8d55ad42f7a74e05d55c653.jpg
РИА Новости

Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса

18:58 07.05.2020 (обновлено: 21:58 07.05.2020)
139635
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире канала "Россия 24" озвучила сроки активного распространения коронавируса в России.

"Если считать, что в марте началось активное распространение вируса в нашей стране, то вот прибавьте три месяца — и это непосредственно до июня будет еще вирус активно распространяться среди нас ", — сказала Малинникова.

Она не исключила, что распространение вируса продолжится и после начала лета.
По словам специалиста, эпидемический процесс развивается по определенным законам и есть надежда, что благодаря принятым мерам коронавирус не будет циркулировать более ста дней.
По данным на 7 мая, всего в России выявили 177 160 инфицированных коронавирусом, от заболевания умерли 1625 человек, поправились 23 803.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Обсудить 21
Распространение нового коронавирусаЕлена МалинниковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Популярные комментарии
Ни один прогноз Минздрава отдельно и правительства в целом, не сбылись. Такие там аналитики..........
7 мая, 19:28
Егор Новиков
70201017
Нострадамусы фиговы. А если считать, что режим изоляции продлят до конца июля, то срок активного распространения возрастет со 100 дней до 160.
7 мая, 19:12
yozhik_2000
48814018
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