Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире канала "Россия 24" озвучила сроки активного распространения коронавируса в России.
"Если считать, что в марте началось активное распространение вируса в нашей стране, то вот прибавьте три месяца — и это непосредственно до июня будет еще вирус активно распространяться среди нас ", — сказала Малинникова.
Она не исключила, что распространение вируса продолжится и после начала лета.
По словам специалиста, эпидемический процесс развивается по определенным законам и есть надежда, что благодаря принятым мерам коронавирус не будет циркулировать более ста дней.
По данным на 7 мая, всего в России выявили 177 160 инфицированных коронавирусом, от заболевания умерли 1625 человек, поправились 23 803.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.