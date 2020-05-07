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2020-05-07T18:56
https://ria.ru/20200507/1571120095.html
СМИ сообщили об испытаниях баллистической ракеты в Южной Корее
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РИА Новости

СМИ сообщили об испытаниях баллистической ракеты в Южной Корее

18:56 07.05.2020
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© AP Photo / South Korea Defense MinistryЗапуск южнокорейской баллистической ракеты Hyunmoo II во время совместных учений США и Южной Кореи
Запуск южнокорейской баллистической ракеты Hyunmoo II во время совместных учений США и Южной Кореи
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Южная Корея в прошлом месяце провела успешное испытание баллистической ракеты "Хёнму-4" (Hyunmoo-4), способной нести боезаряд весом до 2 тонн, сообщает в четверг агентство Ренхап со ссылкой на правительственные источники.
Испытание ракеты произошло на испытательном полигоне Anheung. Новая баллистическая ракета имеет радиус действия до 800 километров и может нести боезаряд весом до 2 тонн.
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