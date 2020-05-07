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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-05-07T18:51
https://ria.ru/20200507/1571119949.html
ЯНАО вошел в число наиболее активных субъектов по оказанию помощи бизнесу
https://cdn21.img.ria.ru/images/152928/19/1529281968_0:357:3008:2048_1036x0_80_0_0_672c1284d560b82fbd483f1071507dd7.jpg
РИА Новости

ЯНАО вошел в число наиболее активных субъектов по оказанию помощи бизнесу

18:51 07.05.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСовременная жилая застройка в Салехарде
Современная жилая застройка в Салехарде
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошел в пятерку наиболее активных субъектов по оказанию помощи бизнесу в условиях коронавируса, сообщает правительство региона.
Рейтинг регионов по мерам поддержки предпринимателей, пострадавших из-за последствий распространения коронавирусной инфекции, представил уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов. Уполномоченный оценивал оперативность приятия мер и инструменты поддержки.
"Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в пятерку наиболее активных субъектов по оказанию помощи бизнесу", - говорится в сообщении властей ЯНАО.
Как отмечается в докладе бизнес-омбудсмена, всего шесть регионов оказывают предпринимателям прямую финансовую поддержку. На Ямале предусмотрены выплаты для социально ориентированного бизнеса до 200 тысяч рублей на компенсацию расходов, а также единовременные выплаты для индивидуальных предпринимателей в сфере бытовых услуг и для самозанятых в размере 30 тысяч рублей. На сегодняшний день средства получили 995 предпринимателей.
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Кроме того, в муниципалитетах Ямала принимают заявки на компенсацию расходов для предприятий общепита. Сумма выплаты составляет от 30 до 200 тысяч рублей в зависимости от количества сотрудников.
Помимо прямых выплат, для наиболее пострадавших отраслей снижена налоговая нагрузка: УСН доход с 5% до 1%, единый налог на вмененный доход с 15 до 7,5%, установлена минимальная ставка аренды муниципального и государственного имущества и земли. Всем заемщикам фонда микрофинансирования ЯНАО предоставлена отсрочка на полгода, уточняется в сообщении.
Предусмотрена точечная поддержка по отраслям. Так, для транспортной отрасли обнулен транспортный налог и отменена плата за лицензию для такси, для торговли в труднодоступных районах разработан беспроцентный годовой займ до 2 миллионов рублей. Предприятия, которые были вынуждены закрыться из-за введения режима повышенной готовности, смогут получить компенсацию расходов на коммунальные услуги, отмечают власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Борис ТитовЭкономика
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