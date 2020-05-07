ЯНАО вошел в число наиболее активных субъектов по оказанию помощи бизнесу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошел в пятерку наиболее активных субъектов по оказанию помощи бизнесу в условиях коронавируса, сообщает правительство региона.

Рейтинг регионов по мерам поддержки предпринимателей, пострадавших из-за последствий распространения коронавирусной инфекции, представил уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов . Уполномоченный оценивал оперативность приятия мер и инструменты поддержки.

"Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в пятерку наиболее активных субъектов по оказанию помощи бизнесу", - говорится в сообщении властей ЯНАО.

Как отмечается в докладе бизнес-омбудсмена, всего шесть регионов оказывают предпринимателям прямую финансовую поддержку. На Ямале предусмотрены выплаты для социально ориентированного бизнеса до 200 тысяч рублей на компенсацию расходов, а также единовременные выплаты для индивидуальных предпринимателей в сфере бытовых услуг и для самозанятых в размере 30 тысяч рублей. На сегодняшний день средства получили 995 предпринимателей.

Кроме того, в муниципалитетах Ямала принимают заявки на компенсацию расходов для предприятий общепита. Сумма выплаты составляет от 30 до 200 тысяч рублей в зависимости от количества сотрудников.

Помимо прямых выплат, для наиболее пострадавших отраслей снижена налоговая нагрузка: УСН доход с 5% до 1%, единый налог на вмененный доход с 15 до 7,5%, установлена минимальная ставка аренды муниципального и государственного имущества и земли. Всем заемщикам фонда микрофинансирования ЯНАО предоставлена отсрочка на полгода, уточняется в сообщении.