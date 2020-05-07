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2020-05-07T18:50
https://ria.ru/20200507/1571119910.html
В ЛНР заявили о ранении шести мирных жителей с начала мая из-за обстрелов
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РИА Новости

В ЛНР заявили о ранении шести мирных жителей с начала мая из-за обстрелов

18:50 07.05.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Шесть мирных жителей ранены с начала мая в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил об обстреле в четверг со стороны украинских силовиков поселка Голубовское в Донбассе, в результате чего были ранены три человека.
"За первую неделю мая в результате вооруженной агрессии со стороны вооруженных формирований Украины ранение получили шесть мирных жителей республики", - сообщил собеседник агентства.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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