В ЛНР заявили о ранении шести мирных жителей с начала мая из-за обстрелов

ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Шесть мирных жителей ранены с начала мая в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил об обстреле в четверг со стороны украинских силовиков поселка Голубовское в Донбассе, в результате чего были ранены три человека.
"За первую неделю мая в результате вооруженной агрессии со стороны вооруженных формирований Украины ранение получили шесть мирных жителей республики", - сообщил собеседник агентства.