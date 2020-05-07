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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T18:44
https://ria.ru/20200507/1571119662.html
Генсек ООН призвал страны поддержать сбор средств для борьбы с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569147699_0:240:2716:1768_1036x0_80_0_0_325a7b59200293c533fa0100a6277b44.jpg
РИА Новости

Генсек ООН призвал страны поддержать сбор средств для борьбы с COVID-19

18:43 07.05.2020 (обновлено: 18:44 07.05.2020)
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© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
© AP Photo / K.M. Chaudary
ООН, 7 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал государства помочь в финансировании плана гуманитарного реагирования для борьбы с коронавирусом в уязвимых странах.
Перед этим замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок представил обновленный план гуманитарного реагирования, для финансирования которого потребуется 6,7 миллиарда долларов, а не два, как планировалось ранее.
"У нас сейчас (собрано – ред.) более половины от двух миллиардов долларов, которые мы запрашивали", - сказал Гутерреш в ходе видео-обращения, которое транслировалось на сайте ООН.
"Мое послание простое. У нас был хороший старт. Теперь пора развить это начинание. Нам нужно 6,7 миллиардов долларов для защиты миллионов человек и для того, чтобы не дать вирусу распространяться по всему миру", - добавил он.
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Генсек подчеркнул, что "гуманитарная помощь – это не только моральный императив, это практическая необходимость в борьбе с вирусом". "Я призываю вас оказать мощную и длительную поддержку этому призыву, - заявил он.
Обновленный план включает в себя программу по борьбе с растущей нехваткой продовольствия и охватывает еще девять "слабо защищенных государств": Бенин, Джибути, Либерию, Мозамбик, Пакистан, Филиппины, Сьерра-Леоне, Того и Зимбабве.
Ранее генсек ООН сообщил о запуске глобального плана гуманитарного реагирования для финансирования борьбы с COVID-19 в беднейших странах мира. В рамках плана в уязвимые страны будут доставлять необходимое лабораторное оборудование для тестирования на вирус и медикаменты для лечения людей. Кроме того, в лагерях и поселениях будут установлены станции для мытья рук. Предполагается запустить информационные кампании для разъяснений о том, как защитить себя и других от вируса. План предусматривает создание хабов по всей Африке, Азии и Латинской Америке для перемещения гуманитарных работников и предметов снабжения туда, где они больше всего нужны.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешКоронавирусыЛатинская АмерикаВОЗАзияООНВ мире
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