Генсек ООН призвал страны поддержать сбор средств для борьбы с COVID-19

ООН, 7 мая – РИА Новости. Генсек ООН Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал государства помочь в финансировании плана гуманитарного реагирования для борьбы с коронавирусом в уязвимых странах.

Перед этим замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок представил обновленный план гуманитарного реагирования, для финансирования которого потребуется 6,7 миллиарда долларов, а не два, как планировалось ранее.

"У нас сейчас (собрано – ред.) более половины от двух миллиардов долларов, которые мы запрашивали", - сказал Гутерреш в ходе видео-обращения, которое транслировалось на сайте ООН.

"Мое послание простое. У нас был хороший старт. Теперь пора развить это начинание. Нам нужно 6,7 миллиардов долларов для защиты миллионов человек и для того, чтобы не дать вирусу распространяться по всему миру", - добавил он.

Генсек подчеркнул, что "гуманитарная помощь – это не только моральный императив, это практическая необходимость в борьбе с вирусом". "Я призываю вас оказать мощную и длительную поддержку этому призыву, - заявил он.

Джибути, Либерию, Мозамбик, Пакистан, Филиппины, Обновленный план включает в себя программу по борьбе с растущей нехваткой продовольствия и охватывает еще девять "слабо защищенных государств": Бенин Сьерра-Леоне , Того и Зимбабве

Ранее генсек ООН сообщил о запуске глобального плана гуманитарного реагирования для финансирования борьбы с COVID-19 в беднейших странах мира. В рамках плана в уязвимые страны будут доставлять необходимое лабораторное оборудование для тестирования на вирус и медикаменты для лечения людей. Кроме того, в лагерях и поселениях будут установлены станции для мытья рук. Предполагается запустить информационные кампании для разъяснений о том, как защитить себя и других от вируса. План предусматривает создание хабов по всей Африке, Азии Латинской Америке для перемещения гуманитарных работников и предметов снабжения туда, где они больше всего нужны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.