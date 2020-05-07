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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T18:43
https://ria.ru/20200507/1571119620.html
В Самарской области число излечившихся от коронавируса достигло 82
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Самарской области число излечившихся от коронавируса достигло 82

18:43 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
САМАРА, 7 мая - РИА Новости. Семь жителей Самарской области, у которых ранее был подтвержден коронавирус, выписаны из больниц, общее число выздоровевших увеличилось до 82, сообщил региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
"Седьмого мая в Самарской области вылечились семь пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 82 человека выздоровели", - говорится в сообщении.
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По информации оперштаба, из Самарской городской больницы №6 выписаны пять пациентов, двое из них заболели после возвращения из Москвы, у троих коронавирус нашли при поступлении с ОРВИ. Также два человека выписаны из Самарской областной клинической больницы имени Середавина. Болезнь у всех протекала не в тяжелой форме.
Отмечается, что у всех выписанных последние анализы на коронавирус показали отрицательный результат, их состояние удовлетворительное.
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Всего в Самарской области подтверждено 743 случая заболевания COVID-19, восемь человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваСамарская областьОбщество
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