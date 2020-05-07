В Самарской области число излечившихся от коронавируса достигло 82

САМАРА, 7 мая - РИА Новости. Семь жителей Самарской области, у которых ранее был подтвержден коронавирус, выписаны из больниц, общее число выздоровевших увеличилось до 82, сообщил региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
"Седьмого мая в Самарской области вылечились семь пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 82 человека выздоровели", - говорится в сообщении.
По информации оперштаба, из Самарской городской больницы №6 выписаны пять пациентов, двое из них заболели после возвращения из Москвы, у троих коронавирус нашли при поступлении с ОРВИ. Также два человека выписаны из Самарской областной клинической больницы имени Середавина. Болезнь у всех протекала не в тяжелой форме.
Отмечается, что у всех выписанных последние анализы на коронавирус показали отрицательный результат, их состояние удовлетворительное.
Всего в Самарской области подтверждено 743 случая заболевания COVID-19, восемь человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.