Умер пилот совершившего жесткую посадку в Крыму Ми-35

Российский транспортно-боевой вертолёт Ми-35М. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Один пилот ударного вертолета Ми-35 Минобороны России, совершившего жесткую посадку в Крыму, скончался в больнице, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось о жесткой посадке Ми-35 во время плановых полетов на территории аэродрома 39-го вертолетного полка. Три члена экипажа попали в больницу Джанкоя.
"Предварительно, один из трех пилотов умер в больнице", - сказал собеседник агентства.
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