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2020-05-07T22:57
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Умер пилот совершившего жесткую посадку в Крыму Ми-35
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РИА Новости

Умер пилот совершившего жесткую посадку в Крыму Ми-35

18:38 07.05.2020 (обновлено: 22:57 07.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийский транспортно-боевой вертолёт Ми-35М
Российский транспортно-боевой вертолёт Ми-35М
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российский транспортно-боевой вертолёт Ми-35М. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Один пилот ударного вертолета Ми-35 Минобороны России, совершившего жесткую посадку в Крыму, скончался в больнице, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось о жесткой посадке Ми-35 во время плановых полетов на территории аэродрома 39-го вертолетного полка. Три члена экипажа попали в больницу Джанкоя.
"Предварительно, один из трех пилотов умер в больнице", - сказал собеседник агентства.
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ДжанкойМи-35Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Республика КрымПроисшествия
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