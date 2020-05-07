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Религия и мировоззрение
2020-05-07T18:37
https://ria.ru/20200507/1571119399.html
Далай-лама призвал людей ежедневно упражняться в медитации и сострадании
https://cdn23.img.ria.ru/images/155632/60/1556326003_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_27d9aab29f3d6c7b06d045e5012c3ab8.jpg
РИА Новости

Далай-лама призвал людей ежедневно упражняться в медитации и сострадании

18:37 07.05.2020
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© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама и координатор международного проекта "Образование человека в 3-м тысячелетии" Маргарита Кожевникова на конференции в Дхарамсале
Далай-лама и координатор международного проекта Образование человека в 3-м тысячелетии Маргарита Кожевникова на конференции в Дхарамсале
© РИА Новости / Ольга Липич
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама обратился к человечеству по случаю международного буддийского праздника Весак и призвал всех для преодоления беспрецедентной пандемии коронавируса ежедневно упражняться в медитации, любви, щедрости, терпении и "протянуть друг другу руки с состраданием".
"Когда мы сталкиваемся с угрозой для нашего здоровья и оплакиваем родственников и друзей, которых потеряли, мы должны сосредоточиться на том, что объединяет нас как членов одной семьи – человечества. А значит, мы должны протянуть друг другу руки с состраданием, ибо только объединение и согласованные, глобальные усилия позволят нам справиться со стоящими перед нами проблемами беспрецедентного масштаба", - сказано в поступившем в РИА Новости в четверг послании Далай-ламы в связи с праздником Весак.
Это торжество посвящено сразу трем важнейшим событиям в жизни Будды Сиддхартхи Гаутамы Шакьямуни – его рождению, просветлению и уходу в паринирвану. Генассамблея ООН в 1999 году признала Весак международным буддийским праздником. А отмечается он ежегодно в мае в день полнолуния. Само слово "весак" означает название второго месяца двевнеиндийского календаря "вайшакха", только на сингальском языке.
"Будда Шакьямуни родился в Лумбини, достиг пробуждения в Бодхгае и ушел из жизни в Кушинагаре 2600 лет тому назад, однако я верю, что его учение носит всеобщий характер и по сей день сохраняет свою актуальность. Движимый глубоким стремлением помочь другим, Будда, достигнув пробуждения, провел остаток дней монахом, делясь опытом со всеми, кто был готов его слушать", - напомнил Далай-лама.
По его словам, в современном мире, где благополучие и счастье каждого зависят от множества других людей, учение Будды о "непричинении вреда, но оказании помощи всякому, кому мы в силах помочь", остается "одной из самых действенных сил добра". "Буддийская практика включает, среди прочего, упражнение ума в медитации. Если мы хотим, чтобы практики успокоения ума, воспитания таких качеств, как любовь, сострадание, щедрость и терпение, были действенными, мы должны упражняться в них в каждодневной жизни", - рекомендует буддийский духовный лидер.
Он отметил, что буддийские мыслители добились "детального понимания, от первого лица, работы сознания и эмоций", в то время как для светской науки эти области остаются "относительно новыми". "Объединение этих двух подходов заключает в себе огромный потенциал для новых открытий, которые еще в большей степени поспособствуют нашему физическому, эмоциональному и общественному благополучию", - полагает Далай-лама. Он также призвал развивать взаимопонимание между конфессиями, подчеркивая, что "все религии содействуют счастью всех людей".
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