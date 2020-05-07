Далай-лама призвал людей ежедневно упражняться в медитации и сострадании

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама обратился к человечеству по случаю международного буддийского праздника Весак и призвал всех для преодоления беспрецедентной пандемии коронавируса ежедневно упражняться в медитации, любви, щедрости, терпении и "протянуть друг другу руки с состраданием".

"Когда мы сталкиваемся с угрозой для нашего здоровья и оплакиваем родственников и друзей, которых потеряли, мы должны сосредоточиться на том, что объединяет нас как членов одной семьи – человечества. А значит, мы должны протянуть друг другу руки с состраданием, ибо только объединение и согласованные, глобальные усилия позволят нам справиться со стоящими перед нами проблемами беспрецедентного масштаба", - сказано в поступившем в РИА Новости в четверг послании Далай-ламы в связи с праздником Весак.

Это торжество посвящено сразу трем важнейшим событиям в жизни Будды Сиддхартхи Гаутамы Шакьямуни – его рождению, просветлению и уходу в паринирвану. Генассамблея ООН в 1999 году признала Весак международным буддийским праздником. А отмечается он ежегодно в мае в день полнолуния. Само слово "весак" означает название второго месяца двевнеиндийского календаря "вайшакха", только на сингальском языке.

"Будда Шакьямуни родился в Лумбини, достиг пробуждения в Бодхгае и ушел из жизни в Кушинагаре 2600 лет тому назад, однако я верю, что его учение носит всеобщий характер и по сей день сохраняет свою актуальность. Движимый глубоким стремлением помочь другим, Будда, достигнув пробуждения, провел остаток дней монахом, делясь опытом со всеми, кто был готов его слушать", - напомнил Далай-лама.

По его словам, в современном мире, где благополучие и счастье каждого зависят от множества других людей, учение Будды о "непричинении вреда, но оказании помощи всякому, кому мы в силах помочь", остается "одной из самых действенных сил добра". "Буддийская практика включает, среди прочего, упражнение ума в медитации. Если мы хотим, чтобы практики успокоения ума, воспитания таких качеств, как любовь, сострадание, щедрость и терпение, были действенными, мы должны упражняться в них в каждодневной жизни", - рекомендует буддийский духовный лидер.