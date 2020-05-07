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2020-05-07T18:35
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Минфин предложил расширить отсрочки по налогам
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РИА Новости

Минфин предложил расширить отсрочки по налогам

18:34 07.05.2020 (обновлено: 18:35 07.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир БарановТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Минфин России предлагает приостановить проведение таможенных проверок и расширить предоставление отсрочек по уплате налогов на фоне ситуации с коронавирусом, говорится на сайте ведомства.
"Минфин России предлагает приостановить проведение таможенных проверок и расширить предоставление отсрочек по уплате налогов. Соответствующие проекты постановлений ведомство направило на рассмотрение в правительство РФ", - сообщили в ведомстве, напомнив, что сейчас до 31 мая 2020 года включительно уже приостановлено проведение проверок соблюдения валютного законодательства РФ налоговыми органами
"Минфин России предлагает распространить данные меры и на таможенные органы, которые также являются органами валютного контроля и могут осуществлять проверочные мероприятия по контролю за валютными операциями", - добавили в министерстве.
Также отмечается, что подготовлен проект постановления, расширяющий круг лиц, на которых распространяются меры поддержки в части предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов и авансовых платежей по налогам.
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"В него предлагается включить организации и ИП, которые предоставили отсрочку уплаты арендного платежа по договорам аренды торговых объектов и помещений в них в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением правительства №439. Общая площадь такого торгового объекта должна быть свыше 5000 квадратных метров", - уточняют в Минфине.
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РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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