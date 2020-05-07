В МИД разочарованы срывом вывозного рейса из Фиджи

"Мы планировали, мы по-моему просто всем МИДом переживали за Фиджи и продолжаем переживать. И все было сделано, должно было быть это третье плечо с Юго-Восточной Азии до Фиджи, и даже деньги нашли, спонсоры. Хотя там людей не так много, но они просто действительно месяц уже очень просят, чтобы их забрали. И вот все было готово, но в последний момент оказалось, что все равно власти Фиджи не дают разрешения на посадку этого борта. Это просто было ужасное разочарование", - сказала Захарова в эфире в Instagram.