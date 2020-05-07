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2020-05-07T18:27
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В МИД разочарованы срывом вывозного рейса из Фиджи
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РИА Новости

В МИД разочарованы срывом вывозного рейса из Фиджи

18:27 07.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москва сожалеет, что вывозной рейс из Фиджи сорвался из-за того, что власти страны отказались принять борт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы планировали, мы по-моему просто всем МИДом переживали за Фиджи и продолжаем переживать. И все было сделано, должно было быть это третье плечо с Юго-Восточной Азии до Фиджи, и даже деньги нашли, спонсоры. Хотя там людей не так много, но они просто действительно месяц уже очень просят, чтобы их забрали. И вот все было готово, но в последний момент оказалось, что все равно власти Фиджи не дают разрешения на посадку этого борта. Это просто было ужасное разочарование", - сказала Захарова в эфире в Instagram.
Ранее 27 апреля сообщалось, что власти Фиджи не дали разрешение на посадку российского самолета, который должен был забрать граждан РФ с острова.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваФиджиВ мире
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