Допускают ли церковные каноны изображение Сталина в храме?

"В новостях услышал о том, что в главном храме Вооруженных сил России могут быть сделаны мозаики, на которых будут изображения Сталина, а также нынешних государственных деятелей. Допустимы ли подобные вещи в храме, говорят ли что-то об этом церковные каноны"? Сергей, Нижний Новгород, 20 лет

Отвечает известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш):

Прежде всего, надо учитывать, что "каноны иконописи" - совсем не то, что "церковные каноны": как нередко бывает в живом языке, слово "канон" в данном случае является омонимом, обозначающим различные предметы в зависимости от контекста.

Если церковные каноны - это по существу законы церковной жизни, трактовка и применение которых принадлежит власти архиереев, то каноны иконописи - это обычаи, которые складывались на протяжении веков и продолжают складываться на наших глазах. Образцы икон эволюционируют, приобретают популярность и любовь, сопрягаются с теми или иными значимыми событиями в жизни Церкви и народа, или, напротив, интерес к ним утрачивается в силу тех или иных причин.

Бывает, что церковные соборы или иные церковные инстанции высказываются о некоторых иконах, как в положительном смысле (например, об иконе Святой Троицы работы преподобного Андрея Рублева), так и в отрицательном, о недопустимости тех или иных изображений; но случается это весьма редко.