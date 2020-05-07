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Религия и мировоззрение
2020-05-07T18:28
https://ria.ru/20200507/1571118540.html
Допускают ли церковные каноны изображение Сталина в храме?
https://cdn23.img.ria.ru/images/156374/36/1563743674_0:178:3324:2048_1036x0_80_0_0_9fd12e8a67496675e85c74639066ded3.jpg
РИА Новости

Допускают ли церковные каноны изображение Сталина в храме?

18:28 07.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтроительство главного храма Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области
Строительство главного храма Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"В новостях услышал о том, что в главном храме Вооруженных сил России могут быть сделаны мозаики, на которых будут изображения Сталина, а также нынешних государственных деятелей. Допустимы ли подобные вещи в храме, говорят ли что-то об этом церковные каноны"? Сергей, Нижний Новгород, 20 лет
Отвечает известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш):
Прежде всего, надо учитывать, что "каноны иконописи" - совсем не то, что "церковные каноны": как нередко бывает в живом языке, слово "канон" в данном случае является омонимом, обозначающим различные предметы в зависимости от контекста.
Если церковные каноны - это по существу законы церковной жизни, трактовка и применение которых принадлежит власти архиереев, то каноны иконописи - это обычаи, которые складывались на протяжении веков и продолжают складываться на наших глазах. Образцы икон эволюционируют, приобретают популярность и любовь, сопрягаются с теми или иными значимыми событиями в жизни Церкви и народа, или, напротив, интерес к ним утрачивается в силу тех или иных причин.
Бывает, что церковные соборы или иные церковные инстанции высказываются о некоторых иконах, как в положительном смысле (например, об иконе Святой Троицы работы преподобного Андрея Рублева), так и в отрицательном, о недопустимости тех или иных изображений; но случается это весьма редко.
С учетом сказанного исчезает всякая острота и "конфликтность" заданного вопроса. Настенные росписи храмов характерны особенно широким разнообразием сюжетов и оформления, иллюстраций исторических событий, эпизодов из Евангелия, жизнеописаний различных лиц, вплоть до устрашающих видений загробной судьбы по книге Апокалипсиса апостола Иоанна Богослова. Изображение того или иного персонажа в настенной росписи само по себе ни в коей мере не свидетельствует о его "святости" или иных высоких нравственных качествах...
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Религия и мировоззрениеВаш вопрос духовенству - Религия и мировоззрение
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