Во Франции обязали носить маски в общественном транспорте

ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Ношение масок в транспорте во Франции станет обязательным с 11 мая, штраф за нарушение этого правила составит 135 евро, сообщила министр экологического перехода Элизабет Борн.
"Ношение масок в транспорте будет обязательным для людей старше 11 лет... Отсутствие маски может наказываться штрафом в размере 135 евро", - сказала Борн на пресс-конференции в четверг.
Министр отметила, что власти в первый день снятия ограничений 11 мая предложат маски тем, кто не смог обеспечить себя ими ранее.
Из-за эпидемии коронавируса Франция ввела режим самоизоляции 17 марта.
Ранее в четверг премьер-министр Франции Эдуар Филипп подтвердил, что страна с 11 мая постепенно начнет снимать ограничения, введенные из-за эпидемии COIVD-19. При этом кафе, рестораны, крупные музеи будут оставаться закрытыми до нового указания властей.
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