Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T18:27
https://ria.ru/20200507/1571118493.html
Во Франции обязали носить маски в общественном транспорте
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1d7a0f28edf6d121e8b3b217db83428c.jpg
РИА Новости

Во Франции обязали носить маски в общественном транспорте

18:27 07.05.2020
314
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинские маски. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Ношение масок в транспорте во Франции станет обязательным с 11 мая, штраф за нарушение этого правила составит 135 евро, сообщила министр экологического перехода Элизабет Борн.
"Ношение масок в транспорте будет обязательным для людей старше 11 лет... Отсутствие маски может наказываться штрафом в размере 135 евро", - сказала Борн на пресс-конференции в четверг.
Министр отметила, что власти в первый день снятия ограничений 11 мая предложат маски тем, кто не смог обеспечить себя ими ранее.
Из-за эпидемии коронавируса Франция ввела режим самоизоляции 17 марта.
Ранее в четверг премьер-министр Франции Эдуар Филипп подтвердил, что страна с 11 мая постепенно начнет снимать ограничения, введенные из-за эпидемии COIVD-19. При этом кафе, рестораны, крупные музеи будут оставаться закрытыми до нового указания властей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
500006
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эдуар ФилиппКоронавирусыФранцияВ мире
Рекомендуем
Женщина выгуливает собаку в Париже, Франция
После ослабления карантина во Франции границы останутся закрытыми
Женщина держит флаг Франции во время акции в поддержку врачей в пригороде Парижа
Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 26 тысячам
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко заявил об эффективности масок в условиях коронавируса
Женщина держит флаг Франции во время акции в поддержку врачей в пригороде Парижа
Тревожно и за жизнь, и за экономику. Как Франция выходит из карантина
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп
Премьер Франции заявил о начале отмены ограничений с 11 мая
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Трамп подтвердили важность диалога в различных областях
Российский транспортно-боевой вертолёт Ми-35М
Умер пилот совершившего жесткую посадку в Крыму Ми-35
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД разочарованы срывом вывозного рейса из Фиджи
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Трамп выразили удовлетворение состоявшимся разговором
Месторождение в штате Техас
Путин обсудил с Трампом ситуацию на мировом рынке нефти
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно
Назван самый обедневший человек в мире
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генсек ООН призвал страны поддержать сбор средств для борьбы с COVID-19
Далай-лама и координатор международного проекта Образование человека в 3-м тысячелетии Маргарита Кожевникова на конференции в Дхарамсале
Далай-лама призвал людей ежедневно упражняться в медитации и сострадании
Медицинские работники в коронавирусном стационаре
Трамп предложил направить в Россию партию медицинского оборудования
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Число жертв коронавируса в Британии увеличилось на 539 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09В Минобороны сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель
06:06Стоимость биткоина впервые с февраля превысила отметку в $10 тысяч
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Лента новостейМолния