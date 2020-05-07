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2020-05-07T18:25
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Путин и Трамп выразили удовлетворение состоявшимся разговором
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РИА Новости

Путин и Трамп выразили удовлетворение состоявшимся разговором

18:25 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выразили удовлетворение состоявшимся телефонным разговором, который носил конструктивный и содержательный характер, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом... Лидеры выразили удовлетворение состоявшимся разговором, который носил конструктивный и содержательный характер", - говорится в сообщении.
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РоссияДональд ТрампВладимир ПутинСШАПолитика
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