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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-07T18:22
https://ria.ru/20200507/1571118112.html
Путин обсудил с Трампом ситуацию на мировом рынке нефти
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570392493_0:112:3072:1840_1036x0_80_0_0_f67375604335bc83bb4d9ebd1e729ec3.jpg
РИА Новости

Путин обсудил с Трампом ситуацию на мировом рынке нефти

18:22 07.05.2020
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© REUTERS / Angus Mordant/File PhotoМесторождение в штате Техас
Месторождение в штате Техас
© REUTERS / Angus Mordant/File Photo
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили положение на мировом рынке нефти, отметив своевременность заключения нового соглашения ОПЕК+, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затронуто положение на мировом рынке нефти. Отмечена своевременность заключения, во многом благодаря взаимодействию Президентов России и США, нового соглашения "ОПЕК плюс", которое заработало с 1 мая и уже оказало практическое влияние на стабилизацию нефтяных цен", - говорится в сообщении.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьДональд ТрампОПЕКВладимир ПутинСШАВ мире
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