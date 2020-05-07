Путин обсудил с Трампом ситуацию на мировом рынке нефти

"Затронуто положение на мировом рынке нефти. Отмечена своевременность заключения, во многом благодаря взаимодействию Президентов России и США, нового соглашения "ОПЕК плюс", которое заработало с 1 мая и уже оказало практическое влияние на стабилизацию нефтяных цен", - говорится в сообщении.