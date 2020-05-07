Путин и Трамп оценили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп при обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса дали позитивную оценку сотрудничеству двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.
"При обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса дана позитивная оценка двустороннему сотрудничеству. Условлено о дальнейшем наращивании координации на этом направлении", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.