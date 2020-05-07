В Греции выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В отделениях интенсивной терапии интубированы 33 человека, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 85 пациентов.

За последние сутки от коронавируса умер один человек, всего от COVID-19 в Греции скончались 148 человек, сообщил Циодрас.