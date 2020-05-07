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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T18:16
https://ria.ru/20200507/1571117654.html
В Греции выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:186:3111:1936_1036x0_80_0_0_2edf528d53795868a3fe80db55dfc77a.jpg
РИА Новости

В Греции выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

18:16 07.05.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 7 мая - РИА Новости. В Греции один человек умер от COVID-19 за последние сутки, зафиксированы 15 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2678 случаев инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу Сотирис Циодрас на брифинге в четверг.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 33 человека, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 85 пациентов.
За последние сутки от коронавируса умер один человек, всего от COVID-19 в Греции скончались 148 человек, сообщил Циодрас.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗГрецияВ мире
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