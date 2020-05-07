В Греции выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

АФИНЫ, 7 мая - РИА Новости. В Греции один человек умер от COVID-19 за последние сутки, зафиксированы 15 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2678 случаев инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу Сотирис Циодрас на брифинге в четверг.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 33 человека, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 85 пациентов.
За последние сутки от коронавируса умер один человек, всего от COVID-19 в Греции скончались 148 человек, сообщил Циодрас.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.