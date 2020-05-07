Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. С 12 мая в С 12 мая в Москве начнется первый этап смягчения ограничений для промышленных предприятий и стройки. Кроме того, в общественном транспорте, магазинах и на работе обязательно носить перчатки и маски, сообщил мэр Сергей Собянин в личном блоге.

По его словам, ситуация стабилизировалась, а в системе здравоохранения имеется достаточный запас прочности.Тем не менее остальные ограничения продлеваются до 31 мая.

Первые ослабления режима

Мэр объяснил, что на стройках и в производственных цехах гораздо проще обеспечить санитарно-эпидемиологический режим. Вместе с тем возобновление работы предприятий промышленности и инвестиций в инфраструктуру даст огромный мультипликативный эффект и позволит оживить тысячи производственных цепочек.

Однако мэр подчеркнул, что работа должна быть организована в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима, а в случае ухудшения ситуации отменяемые ограничения могут ввести снова.

При этом на рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых необходимо по технологическим причинам.

"Всем, кто может работать в дистанционном режиме, следует по-прежнему оставаться дома. На работу не должны выходить работники, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины", — написал Собянин.

Кроме того, по его словам, категорически не допускается присутствие на рабочих местах лиц с повышенной температурой и признаками ОРВИ. Выходя на работу после перенесенного заболевания, работник должен предоставить листок нетрудоспособности или справку от врача.

Перегородки на рабочих местах

Мэр заявил, что в рабочих помещениях должно быть обеспечено социальное дистанцирование, а при необходимости — установлены перегородки, разделяющие рабочие места сотрудников.

"На рабочих местах сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты — маски, респираторы и перчатки (за исключением случаев работы в обособленных помещениях без присутствия иных лиц)", — сказал он.

Кроме того, работодатели обязаны обеспечить регулярное выборочное тестирование своих сотрудников на коронавирус.

"При несоблюдении этих требований предприятия и строительные площадки будут закрываться. Контроль соблюдения санитарных требований будет обеспечивать Роспотребнадзор ", — сообщил Собянин.

Режим масок и перчаток

Еще одним нововведением с 12 мая в Москве будет обязательный режим ношения масок и перчаток в магазинах и в общественном транспорте.

"Использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси", — пишет мэр.

По его словам, использование масок и перчаток станет разумной предосторожностью и страховкой от нового всплеска заболеваемости.