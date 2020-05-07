Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. С 12 мая в Москве начнется первый этап смягчения ограничений для промышленных предприятий и стройки. Кроме того, в общественном транспорте, магазинах и на работе обязательно носить перчатки и маски, сообщил мэр Сергей Собянин в личном блоге.
По его словам, ситуация стабилизировалась, а в системе здравоохранения имеется достаточный запас прочности.Тем не менее остальные ограничения продлеваются до 31 мая.
Первые ослабления режима
Мэр объяснил, что на стройках и в производственных цехах гораздо проще обеспечить санитарно-эпидемиологический режим. Вместе с тем возобновление работы предприятий промышленности и инвестиций в инфраструктуру даст огромный мультипликативный эффект и позволит оживить тысячи производственных цепочек.
Однако мэр подчеркнул, что работа должна быть организована в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима, а в случае ухудшения ситуации отменяемые ограничения могут ввести снова.
При этом на рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых необходимо по технологическим причинам.
"Всем, кто может работать в дистанционном режиме, следует по-прежнему оставаться дома. На работу не должны выходить работники, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины", — написал Собянин.
Кроме того, по его словам, категорически не допускается присутствие на рабочих местах лиц с повышенной температурой и признаками ОРВИ. Выходя на работу после перенесенного заболевания, работник должен предоставить листок нетрудоспособности или справку от врача.
Перегородки на рабочих местах
Мэр заявил, что в рабочих помещениях должно быть обеспечено социальное дистанцирование, а при необходимости — установлены перегородки, разделяющие рабочие места сотрудников.
"На рабочих местах сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты — маски, респираторы и перчатки (за исключением случаев работы в обособленных помещениях без присутствия иных лиц)", — сказал он.
Кроме того, работодатели обязаны обеспечить регулярное выборочное тестирование своих сотрудников на коронавирус.
"При несоблюдении этих требований предприятия и строительные площадки будут закрываться. Контроль соблюдения санитарных требований будет обеспечивать Роспотребнадзор", — сообщил Собянин.
Режим масок и перчаток
Еще одним нововведением с 12 мая в Москве будет обязательный режим ношения масок и перчаток в магазинах и в общественном транспорте.
"Использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси", — пишет мэр.
По его словам, использование масок и перчаток станет разумной предосторожностью и страховкой от нового всплеска заболеваемости.
Он также сообщил, что сеть продаж масок и перчаток будет расширена. Помимо аптек и магазинов их можно будет приобрести на станциях московского метрополитена.