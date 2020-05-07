Псковские власти выплатят заразившимся COVID-19 медикам 50 тысяч рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Администрация . Администрация Псковской области за счет регионального бюджета выплатит по 50 тысяч рублей всем медицинским работникам, заразившимся коронавирусом в период с 15 марта по 6 мая, сообщил губернатор Михаил Ведерников

"Указ президента России (о страховых выплатах медработникам- ред.) действует с 6 мая, но первые случаи заболевания у нас зафиксированы 15 марта… Поэтому мы предполагаем, чтобы те медицинские работники, которые заболели в период с 15 марта по 6 мая, все без исключения получили единовременную денежную выплату из регионального бюджета в размере 50 тысяч рублей", - сказал Ведерников на селекторном совещании с врачами районных больниц в четверг.

"С 6 мая и до окончания рисков заражения коронавирусной инфекцией предлагаем установить дополнительно к федеральным страховым гарантиям 100 тысяч рублей единовременную выплату, но касаться она будет только тех медиков, которые непосредственно работают с ковидными пациентами", - добавил он.

Говоря о формировании коечного фонда, Ведерников отметил, что при установленном для Псковской области нормативе в 313 коек их количество в перспективе будет втрое больше. "Мы для себя поставили задачу в 600 (коек), и в ближайшее время… в течение месяца (они) будут готовы,… но я дал поручение развернуть еще дополнительно 300 коек", - проинформировал руководитель Псковской области.

Ведерников назвал прогнозируемой ситуацию с распространением коронавируса в Псковской области.

"В настоящее время в регионе наблюдается устойчивый рост заболеваемости COVID-19 – по состоянию на утро, 270 человек. Тем не менее, это неплохой показатель, он прогнозируемый, (это) ниже не только самых негативных сценариев, но и планового показателя, который мы рассчитывали. Мы предполагали, что у нас количество заболевших от недели к неделе будет удваиваться. Главной угрозой… остается возможная вспышка заболевания внутри организаций здравоохранения", - заключил губернатор.