Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T18:12
https://ria.ru/20200507/1571117371.html
Псковские власти выплатят заразившимся COVID-19 медикам 50 тысяч рублей
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571072434_166:0:3093:1647_1036x0_80_0_0_4d8b17bcb2af1bc6cdda963fd74731c3.jpg
РИА Новости

Псковские власти выплатят заразившимся COVID-19 медикам 50 тысяч рублей

18:12 07.05.2020
170
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Администрация Псковской области за счет регионального бюджета выплатит по 50 тысяч рублей всем медицинским работникам, заразившимся коронавирусом в период с 15 марта по 6 мая, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
"Указ президента России (о страховых выплатах медработникам- ред.) действует с 6 мая, но первые случаи заболевания у нас зафиксированы 15 марта… Поэтому мы предполагаем, чтобы те медицинские работники, которые заболели в период с 15 марта по 6 мая, все без исключения получили единовременную денежную выплату из регионального бюджета в размере 50 тысяч рублей", - сказал Ведерников на селекторном совещании с врачами районных больниц в четверг.
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Вчера, 14:29Распространение нового коронавируса
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
"С 6 мая и до окончания рисков заражения коронавирусной инфекцией предлагаем установить дополнительно к федеральным страховым гарантиям 100 тысяч рублей единовременную выплату, но касаться она будет только тех медиков, которые непосредственно работают с ковидными пациентами", - добавил он.
Говоря о формировании коечного фонда, Ведерников отметил, что при установленном для Псковской области нормативе в 313 коек их количество в перспективе будет втрое больше. "Мы для себя поставили задачу в 600 (коек), и в ближайшее время… в течение месяца (они) будут готовы,… но я дал поручение развернуть еще дополнительно 300 коек", - проинформировал руководитель Псковской области.
Врач в приемной отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Вчера, 15:38Распространение нового коронавируса
Мясников объяснил "низкое" число выздоровевших от COVID-19
Ведерников назвал прогнозируемой ситуацию с распространением коронавируса в Псковской области.
"В настоящее время в регионе наблюдается устойчивый рост заболеваемости COVID-19 – по состоянию на утро, 270 человек. Тем не менее, это неплохой показатель, он прогнозируемый, (это) ниже не только самых негативных сценариев, но и планового показателя, который мы рассчитывали. Мы предполагали, что у нас количество заболевших от недели к неделе будет удваиваться. Главной угрозой… остается возможная вспышка заболевания внутри организаций здравоохранения", - заключил губернатор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
110010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ВедерниковПсковская областьОбщество
Рекомендуем
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Девушка во время самоизоляции дома
Названы главные ошибки при ношении маски
Российский транспортно-боевой вертолёт Ми-35М
Умер пилот совершившего жесткую посадку в Крыму Ми-35
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции
Медицинские работники
Назван главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
В Петербурге введут обязательный масочный режим
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно
Назван самый обедневший человек в мире
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров объяснил, почему не нужно переезжать в Кремниевую долину
Президент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020
Трамп назвал причину пандемии коронавируса
Красная площадь в Москве
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 31 мая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09В Минобороны сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель
06:06Стоимость биткоина впервые с февраля превысила отметку в $10 тысяч
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Лента новостейМолния