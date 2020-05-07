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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T18:09
https://ria.ru/20200507/1571117132.html
Около пятнадцати тысяч россиян вернулись на родину в апреле
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570752247_0:147:3193:1943_1036x0_80_0_0_fde344cfcef23492f84c3dcba940eac0.jpg
РИА Новости

Около пятнадцати тысяч россиян вернулись на родину в апреле

18:09 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповСотрудница в защитном костюме в терминале F Международного аэропорта Шереметьево
Сотрудница в защитном костюме в терминале F Международного аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Сотрудница в защитном костюме в терминале F Международного аэропорта Шереметьево . Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Около 15 тысяч россиян было вывезено из-за рубежа на родину за апрель в связи с пандемией коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире в Instagram.
"За апрель было вывезено порядка 15 тысяч человек, но общая сумма остаётся плюс-минус, потому что ещё большее количество людей приняли к сведению все, что происходит, и посчитали, что тоже хотят выехать, хотя ещё месяц назад они так не считали", - сказала она.
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Захарова отметила, что ежедневно в страну приезжают несколько сотен человек, а по состоянию на месяц назад на родину хотели вернуться 30-35 тысяч россиян. По её словам, многие путешественники из России, особенно в странах Юго-Восточной Азии, считали, что переждут пандемию.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТуризмМария ЗахароваНовости - ТуризмВ мире
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