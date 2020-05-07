Около пятнадцати тысяч россиян вернулись на родину в апреле

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Около 15 тысяч россиян было вывезено из-за рубежа на родину за апрель в связи с пандемией коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире в Instagram.
"За апрель было вывезено порядка 15 тысяч человек, но общая сумма остаётся плюс-минус, потому что ещё большее количество людей приняли к сведению все, что происходит, и посчитали, что тоже хотят выехать, хотя ещё месяц назад они так не считали", - сказала она.
Захарова отметила, что ежедневно в страну приезжают несколько сотен человек, а по состоянию на месяц назад на родину хотели вернуться 30-35 тысяч россиян. По её словам, многие путешественники из России, особенно в странах Юго-Восточной Азии, считали, что переждут пандемию.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.