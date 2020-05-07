Около пятнадцати тысяч россиян вернулись на родину в апреле

"За апрель было вывезено порядка 15 тысяч человек, но общая сумма остаётся плюс-минус, потому что ещё большее количество людей приняли к сведению все, что происходит, и посчитали, что тоже хотят выехать, хотя ещё месяц назад они так не считали", - сказала она.