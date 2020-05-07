В Пентагоне оценили идею закрепить принцип неприменения ядерного оружия

"Принятие принципа неприменения первыми не уменьшит риск ядерной войны, а увеличит риск применения ядерного оружия, потому что это даст сигнал, что Соединенные Штаты не будут применять ядерное оружие, когда их жизненно важные интересы или аналогичные интересы их союзников находятся под угрозой", - говорится в его письменных показаниях комитету сената по делам вооруженных сил на сайте комитета.