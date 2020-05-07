Более 1400 памятников на Кубани войдут в проект "Цифровая звезда"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 1400 памятников героям Великой Отечественной войны на территории Краснодарского края будут оцифрованы и включены в совместный проект России и Белоруссии "Цифровая звезда", который посвящен памяти воинов, погибших во время войны, сообщил в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" член Молодежной палаты при Парламентском Собрании депутат городской Думы Краснодара Максим Бурлачко.
Онлайн-конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, организована Парламентским Собранием в формате видеомоста Москва – Минск – Краснодар – Псков.
"В качестве пилотного региона совместного проекта России и Белоруссии "Цифровая звезда" выступил Краснодарский край, на территории которого находится порядка 1400 памятников героям Великой Отечественной войны. На сегодняшний день оцифровано и внесена в проект информация о ста объектах", - рассказал Бурлачко.
По его словам, работа над проектом памяти ведется активными темпами, выработана дорожная карта, которая позволит к началу сентября текущего года оцифровать все памятники героям, находящиеся на территории России. Пользователи сайта проекта могут узнать, какому событию посвящен тот или иной памятник, дату его открытия, а также авторов монументов.
Член молодежного общественного Совета Краснодара Сергей Алферов добавил, что на сайте проекта имеется функция регистрации участников. "Это позволяет любому человеку стать членом единой команды по возрождению памяти воинов, отдавших жизнь за наше мирное небо", - отметил он.
Как подчеркнул в ходе конференции член Комитета Госдумы РФ по контролю и Регламенту Дмитрий Ламейкин, вопросам сохранения исторической памяти в России и Белоруссии уделяется особо серьезное внимание. "Россию и Белоруссию связывают прочные узы общности культур и духовности, благодаря чему возникает благотворная солидарность в сохранении памяти о событиях Великой Отечественной войны. Благодаря общности двух братских народов, проверенной временем, мы чтим и помним подвиг народов-освободителей", - заключил он.