Более 1400 памятников на Кубани войдут в проект "Цифровая звезда"

"В качестве пилотного региона совместного проекта России и Белоруссии "Цифровая звезда" выступил Краснодарский край, на территории которого находится порядка 1400 памятников героям Великой Отечественной войны. На сегодняшний день оцифровано и внесена в проект информация о ста объектах", - рассказал Бурлачко.

Член молодежного общественного Совета Краснодара Сергей Алферов добавил, что на сайте проекта имеется функция регистрации участников. "Это позволяет любому человеку стать членом единой команды по возрождению памяти воинов, отдавших жизнь за наше мирное небо", - отметил он.

Как подчеркнул в ходе конференции член Комитета Госдумы РФ по контролю и Регламенту Дмитрий Ламейкин, вопросам сохранения исторической памяти в России и Белоруссии уделяется особо серьезное внимание. "Россию и Белоруссию связывают прочные узы общности культур и духовности, благодаря чему возникает благотворная солидарность в сохранении памяти о событиях Великой Отечественной войны. Благодаря общности двух братских народов, проверенной временем, мы чтим и помним подвиг народов-освободителей", - заключил он.