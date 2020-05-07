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2020-05-07T18:07
https://ria.ru/20200507/1571116934.html
В ДНР заявили об обстреле пригорода Горловки силовиками
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РИА Новости

В ДНР заявили об обстреле пригорода Горловки силовиками

18:07 07.05.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли пригород подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, один поселок остался без света, заявил в четверг журналистам глава администрации города Горловка Иван Приходько.
"Вследствие обстрела в 17.15 (совпадает с мск) поселок Широкая Балка остался без электроэнергии", - сообщил Приходько.
Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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Ситуация в ДНР и ЛНРИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДонецк (Донецкая область)В мире
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