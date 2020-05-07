В ДНР заявили об обстреле пригорода Горловки силовиками

ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли пригород подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, один поселок остался без света, заявил в четверг журналистам глава администрации города Горловка Иван Приходько.
"Вследствие обстрела в 17.15 (совпадает с мск) поселок Широкая Балка остался без электроэнергии", - сообщил Приходько.
Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.