США показали корабли НАТО около российской границы

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
Эсминцы "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" ВМС США и фрегат "Кент" ВМС Великобритании вошли в акваторию Баренцева моря утром 4 мая. Как отмечается на сайте Шестого флота, их цель — "проведение операций по обеспечению безопасности".
© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Эсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
В сообщении указывается, что НАТО уведомило российское Министерство обороны о маневрах кораблей 1 мая.
Как отметили ранее в российском национальном центре управления обороной, Северный флот отслеживает действия кораблей НАТО.
© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Эсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020