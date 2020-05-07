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2020-05-07T19:58
https://ria.ru/20200507/1571116895.html
США показали корабли НАТО около российской границы
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РИА Новости

США показали корабли НАТО около российской границы

18:06 07.05.2020 (обновлено: 19:58 07.05.2020)
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© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS Kent
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
Эсминцы "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" ВМС США и фрегат "Кент" ВМС Великобритании вошли в акваторию Баренцева моря утром 4 мая. Как отмечается на сайте Шестого флота, их цель — "проведение операций по обеспечению безопасности".
© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS Kent
Эсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
В сообщении указывается, что НАТО уведомило российское Министерство обороны о маневрах кораблей 1 мая.
Как отметили ранее в российском национальном центре управления обороной, Северный флот отслеживает действия кораблей НАТО.
© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS Kent
Эсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
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РоссияВМС ВеликобританииБаренцево мореНАТОВеликобританияСШАБезопасность
Популярные комментарии
Страну штрафами мучают и "намордники" носить заставляют.. Так что тут не до НАТО)))
7 мая, 18:58
Andrey Ershov
55400363
Хорошо плывут )
7 мая, 18:12
yozhik_2000
593500021
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