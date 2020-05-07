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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T18:13
https://ria.ru/20200507/1571116635.html
Россиян могут вывезти с Сейшельских островов грузовым бортом
https://cdn25.img.ria.ru/images/134037/91/1340379102_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_6cd6a291adfae31e975d1fef863170c5.jpg
РИА Новости

Россиян могут вывезти с Сейшельских островов грузовым бортом

18:02 07.05.2020 (обновлено: 18:13 07.05.2020)
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© Fotolia / Jenny SturmПляж на Сейшельских островах
Пляж на Сейшельских островах
© Fotolia / Jenny Sturm
Пляж на Сейшельских островах. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Посольство России на Сейшелах прорабатывает возможность вывоза россиян на родину грузовым бортом при помощи коммерческой компании, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы только за то, чтобы подключались максимально со всеми усилиями. Я приведу пример - это Сейшелы. Именно такой уровень взаимодействия и кооперации мы видим на примере Сейшел… Самолет, который занимается грузовыми перевозками, получил возможность или сейчас оформляется, переоформляется под вывоз граждан. Этим занимается компания, которая занимается грузовыми перевозками, и наше посольство, которые договорились о таком коммерческом рейсе", - сказала Захарова в прямом эфире в Instagram, говоря об усилиях, предпринимаемых для вывоза россиян из-за рубежа.
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По ее словам, сейчас решается вопрос о том, насколько такой вариант подходит россиянам.
Ранее посольство РФ на Сейшелах сообщало, что на острове около 100 российских туристов ждут возвращения на родину.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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