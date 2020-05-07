Россиян могут вывезти с Сейшельских островов грузовым бортом

"Мы только за то, чтобы подключались максимально со всеми усилиями. Я приведу пример - это Сейшелы. Именно такой уровень взаимодействия и кооперации мы видим на примере Сейшел… Самолет, который занимается грузовыми перевозками, получил возможность или сейчас оформляется, переоформляется под вывоз граждан. Этим занимается компания, которая занимается грузовыми перевозками, и наше посольство, которые договорились о таком коммерческом рейсе", - сказала Захарова в прямом эфире в Instagram, говоря об усилиях, предпринимаемых для вывоза россиян из-за рубежа.