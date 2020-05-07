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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T18:10
https://ria.ru/20200507/1571116576.html
Министр здравоохранения Афганистана заразился коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571117106_0:259:2723:1791_1036x0_80_0_0_57e6d3a1fcefa05af60f3ad23e94cdbd.jpg
РИА Новости

Министр здравоохранения Афганистана заразился коронавирусом

18:01 07.05.2020 (обновлено: 18:10 07.05.2020)
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© REUTERS / Omar SobhaniМинистр здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз
Министр здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз
© REUTERS / Omar Sobhani
Министр здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Министр здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз заболел коронавирусом COVID-19, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на министерство здравоохранения.
По состоянию на четверг общее число заражений в Афганистане достигло 3 563. Наряду с этим в минздраве отмечают, что в общей сложности выздоровели 468 человек, скончались 106.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АфганистанВ мире
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