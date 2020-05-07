Министр здравоохранения Афганистана заразился коронавирусом

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Министр здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз заболел коронавирусом COVID-19, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на министерство здравоохранения.
По состоянию на четверг общее число заражений в Афганистане достигло 3 563. Наряду с этим в минздраве отмечают, что в общей сложности выздоровели 468 человек, скончались 106.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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