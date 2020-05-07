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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T18:48
https://ria.ru/20200507/1571116510.html
Путин провел телефонный разговор с Трампом
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РИА Новости

Путин провел телефонный разговор с Трампом

17:59 07.05.2020 (обновлено: 18:48 07.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".
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Помимо этого, как отметил представитель администрации США, Трамп "вновь подтвердил, что Соединенные Штаты привержены эффективному контролю над вооружениями, который включает не только Россию, но и Китай, а также готовы к будущим обсуждениям во избежание дорогостоящей гонки вооружений".
В Кремле, в свою очередь, отметили, что Путин и Трамп обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом.

"Акцентирована историческая значимость союзнических отношений, которые связывали наши народы в годы Второй мировой войны и позволили победить общего врага. Подчеркнуто, что, следуя этим традициям, Россия и США способны многого добиться в решении острых проблем современности, включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, противодействие эпидемиям", — добавили в Кремле.

Президенты также позитивно оценили двустороннее сотрудничество в борьбе с коронавирусом, помимо этого, американская сторона предложила направить в Россию партию медицинского оборудования.
Говоря о ситуации на мировом рынке нефти, Путин и Трамп отметили своевременность заключения соглашения ОПЕК+, которое уже оказало практическое влияние на стабилизацию цен на сырье, уточнили в Кремле.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияДональд ТрампВладимир ПутинСШАВ мире
Популярные комментарии
это сигнал того, что с Россией Трампу приходится считаться.
7 мая, 18:02
Министр Правды
626300039
Обсудили прогресс? Вы шутите? Прогресс? Все человечество показало свою неспособность в борьбе с эпидемиями. При вспышке действительно смертельной эпидемии человечество обречено. Лучший способ выжить в такие моменты- свалить на хутор, подальше от людей.
7 мая, 18:29
tonug
49312215
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