Путин провел телефонный разговор с Трампом

ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".
Помимо этого, как отметил представитель администрации США, Трамп "вновь подтвердил, что Соединенные Штаты привержены эффективному контролю над вооружениями, который включает не только Россию, но и Китай, а также готовы к будущим обсуждениям во избежание дорогостоящей гонки вооружений".
В Кремле, в свою очередь, отметили, что Путин и Трамп обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом.
"Акцентирована историческая значимость союзнических отношений, которые связывали наши народы в годы Второй мировой войны и позволили победить общего врага. Подчеркнуто, что, следуя этим традициям, Россия и США способны многого добиться в решении острых проблем современности, включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, противодействие эпидемиям", — добавили в Кремле.
Президенты также позитивно оценили двустороннее сотрудничество в борьбе с коронавирусом, помимо этого, американская сторона предложила направить в Россию партию медицинского оборудования.
Говоря о ситуации на мировом рынке нефти, Путин и Трамп отметили своевременность заключения соглашения ОПЕК+, которое уже оказало практическое влияние на стабилизацию цен на сырье, уточнили в Кремле.
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