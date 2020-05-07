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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T17:57
https://ria.ru/20200507/1571116403.html
Захарова рассказала о вывезенных из-за границы российских туристах
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618447_0:0:2968:1670_1036x0_80_0_0_063e1bf3ed9d5836cc9fe1e1d2433f45.jpg
РИА Новости

Захарова рассказала о вывезенных из-за границы российских туристах

17:57 07.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. С конца марта 95% организованных российских туристов были вывезены из-за границы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Работа началась с 20-х чисел марта (по вывозу организованных туристов из-за границы – ред.) и по нашей статистике, она основана на данных штаба и рабочей группы, 95% организованных туристов были вывезены. Абсолютное большинство", - сказала Захарова в прямом эфире в Instagram.
Куба
Вчера, 11:58Распространение нового коронавируса
Более 60 россиян подали заявку на вывозной рейс с Кубы
По ее словам, это стало возможно во многом благодаря Ростуризму и личному участию его руководителя Зарины Догузовой.
Ранее в Федеральном агентстве по туризму сообщили, что практически все российские туристы, находившиеся за рубежом по линии туроператоров, к настоящему моменту вернулись в Россию,
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Самолет Boeing 777-3MO
Вчера, 08:59
Вывозной рейс с россиянами прибыл из Токио во Владивосток
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Зарина ДогузоваКоронавирусыМария ЗахароваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)МоскваШереметьево (аэропорт)Общество
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