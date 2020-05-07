Число случаев коронавируса в Ульяновской области выросло до 681

САМАРА, 7 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области выросло еще на 76, общее количество заболевших COVID-19 в регионе достигло 681, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.
Утром в четверг федеральный оперштаб сообщал о 32 новых случаях. Общее число заболевших, по данным оперштаба, составляло 605.
"По состоянию на 7 мая 2020 года подтвержденных случаев COVID-19 – 681. Новых подтвержденных случаев - 76", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.
Из 681 заразившегося 112 выздоровели, четверо скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.