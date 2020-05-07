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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T17:57
https://ria.ru/20200507/1571116363.html
Число случаев коронавируса в Ульяновской области выросло до 681
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571081786_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9c2f27d935096857fd89efaeba4c998a.jpg
РИА Новости

Число случаев коронавируса в Ульяновской области выросло до 681

17:56 07.05.2020 (обновлено: 17:57 07.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
САМАРА, 7 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области выросло еще на 76, общее количество заболевших COVID-19 в регионе достигло 681, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.
Утром в четверг федеральный оперштаб сообщал о 32 новых случаях. Общее число заболевших, по данным оперштаба, составляло 605.
"По состоянию на 7 мая 2020 года подтвержденных случаев COVID-19 – 681. Новых подтвержденных случаев - 76", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.
Из 681 заразившегося 112 выздоровели, четверо скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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