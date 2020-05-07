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2020-05-07T17:57
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Российские военные передали коллегам в Италии полевой госпиталь
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РИА Новости

Российские военные передали коллегам в Италии полевой госпиталь

17:57 07.05.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные врачи и их итальянские коллеги в полевом госпитале Бергамо. Стоп-кадр видео
Российские военные врачи и их итальянские коллеги в полевом госпитале Бергамо. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Российские военные врачи и их итальянские коллеги в полевом госпитале Бергамо. Стоп-кадр видео
БЕРГАМО (Италия), 7 мая - РИА Новости. Российские военные специалисты накануне отбытия в РФ передали итальянским коллегам отделение интенсивной терапии и терапевтическое отделение полевого госпиталя со штатным медицинским оборудованием и имуществом, сообщили в Минобороны России.
"В соответствии с решением о завершении российской гуманитарной операции в Итальянской Республике военные медики Минобороны России завершили передачу итальянским специалистам отделения интенсивной терапии и терапевтического отделения полевого госпиталя Бергамо, где в течение месяца проводили прием и оказание помощи больным коронавирусной инфекцией. В рамках оказания гуманитарной помощи отделения переданы итальянской стороне со штатным медицинским оборудованием и имуществом", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что накануне убытия российских военных специалистов в полевом госпитале Бергамо состоялся митинг, где им были выражены слова благодарности.
Добавляется, что с 6 апреля по 7 мая российские военные специалисты приняли на лечение 115 заболевших коронавирусной инфекцией, в настоящее время 76 пациентов выздоровели и выписаны.
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