В церковном издательстве предложили рассказать о любимых духовных книгах

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Издательство Псково-Печерского монастыря "Вольный Странник" предложило читателям поделиться своими любимыми духовными книгами онлайн, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства.

"Сейчас у многих появилось свободное время для чтения, и хочется потратить его на действительно нужные и полезные книги, поэтому издательство решило запустить марафон #БиблиотекаДобра, где можно поделиться книгами, которые вдохновляют и делают нас лучше", - сказали РИА Новости в пресс-службе.

Так, актеры Дмитрий Дюжев, Дмитрий Певцов, Елена Захарова, телеведущая Оксана Федорова уже рассказали о том, какие духовные книги произвели на них особое впечатление.

По словам организаторов, цель марафона #БиблиотекаДобра - привлечь внимание к проблеме книгочтения, так как люди "стали забывать об уютных вечерах с книгой в руках". Чтобы стать участником марафона, который продлится до конца мая, нужно рассказать о своих любимых книгах на страничках в социальных сетях и поставить хэштег #БиблиотекаДобра. Лучшие отзывы опубликуют на странице издательства, а их авторы получат подарки.

"Только за первую неделю марафона мы получили более 100 рекомендаций от наших участников. Мы планируем опубликовать собранную библиотеку для всех читателей", - подытожили в пресс-службе.