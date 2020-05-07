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Религия и мировоззрение
2020-05-07T18:09
https://ria.ru/20200507/1571116299.html
В церковном издательстве предложили рассказать о любимых духовных книгах
https://cdn24.img.ria.ru/images/78034/44/780344450_0:234:315:411_1036x0_80_0_0_104342a31c948b6c3560e035bf9aa504.jpg
РИА Новости

В церковном издательстве предложили рассказать о любимых духовных книгах

17:56 07.05.2020 (обновлено: 18:09 07.05.2020)
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© Фото : Олма Медиа ГруппАрхимандрит Тихон "Несвятые святые"
Архимандрит Тихон Несвятые святые
© Фото : Олма Медиа Групп
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Издательство Псково-Печерского монастыря "Вольный Странник" предложило читателям поделиться своими любимыми духовными книгами онлайн, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства.
"Сейчас у многих появилось свободное время для чтения, и хочется потратить его на действительно нужные и полезные книги, поэтому издательство решило запустить марафон #БиблиотекаДобра, где можно поделиться книгами, которые вдохновляют и делают нас лучше", - сказали РИА Новости в пресс-службе.
Так, актеры Дмитрий Дюжев, Дмитрий Певцов, Елена Захарова, телеведущая Оксана Федорова уже рассказали о том, какие духовные книги произвели на них особое впечатление.
По словам организаторов, цель марафона #БиблиотекаДобра - привлечь внимание к проблеме книгочтения, так как люди "стали забывать об уютных вечерах с книгой в руках". Чтобы стать участником марафона, который продлится до конца мая, нужно рассказать о своих любимых книгах на страничках в социальных сетях и поставить хэштег #БиблиотекаДобра. Лучшие отзывы опубликуют на странице издательства, а их авторы получат подарки.
"Только за первую неделю марафона мы получили более 100 рекомендаций от наших участников. Мы планируем опубликовать собранную библиотеку для всех читателей", - подытожили в пресс-службе.
Издательство "Вольный Странник" выпускает книги совместно со Свято-Успенским Псково-Печерским монастырем под управлением главного редактора - митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), сообщается на сайте издательства.
Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеОксана ФедороваДмитрий ДюжевДмитрий ПевцовОбщество
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