"Академик Черский" идет в логистический центр "Северного потока — 2"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Трубоукладчик "Академик Черский" направился в немецкий порт Мукран - логистический центр "Северного потока — 2", где хранятся трубы для строительства газопровода, следует из данных порталов Vesselfinder и Myshiptracking, отслеживающих движение судов.

Согласно данным порталов, "Академик Черский" должен прибыть в Муркан уже 8 мая.

Ранее в четверг судно вышло из порта Калининграда и указало курс на немецкий порт Лауффен.

Порт Муркан на острове Рюген служит логистическим терминалом для строительства "Северного потока — 2". На данный момент в порту уже стоит трубоукладочная баржа "Фортуна" компании "МРТС", которая также отвечает техническим требованиям датских властей для достройки "Северного потока — 2".