"Академик Черский" идет в логистический центр "Северного потока — 2"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Трубоукладчик "Академик Черский" направился в немецкий порт Мукран - логистический центр "Северного потока — 2", где хранятся трубы для строительства газопровода, следует из данных порталов Vesselfinder и Myshiptracking, отслеживающих движение судов.
Согласно данным порталов, "Академик Черский" должен прибыть в Муркан уже 8 мая.
Ранее в четверг судно вышло из порта Калининграда и указало курс на немецкий порт Лауффен.
Порт Муркан на острове Рюген служит логистическим терминалом для строительства "Северного потока — 2". На данный момент в порту уже стоит трубоукладочная баржа "Фортуна" компании "МРТС", которая также отвечает техническим требованиям датских властей для достройки "Северного потока — 2".
Министр энергетики России Александр Новак в декабре сообщал, что использование "Черского" - это один из вариантов достройки "Северного потока-— 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
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