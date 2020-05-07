В Нижегородской области организовали более 600 мест в обсерваторах

Согласно указу губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности", те, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона должны, прибыв из другого субъекта РФ или государства, пройти двухнедельный карантин в обсерваторе.

"Традиционно в майские праздники к нам приезжали десятки тысяч людей. В это непростое время мы убедительно просим воздержаться от поездок в регион. Конечно, никто не может запретить въезд и пребывание на территории области, но в этом случае обязателен двухнедельный карантин. Те, у кого есть регистрация, обязаны две недели находиться дома, те, у кого регистрации нет, должны жить в обсерваторе под наблюдением медиков", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.