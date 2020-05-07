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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T17:49
https://ria.ru/20200507/1571115968.html
В Нижегородской области организовали более 600 мест в обсерваторах
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РИА Новости

В Нижегородской области организовали более 600 мест в обсерваторах

17:49 07.05.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Нижегородской областиГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин в защитном костюме во время визита в больницу
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в защитном костюме во время визита в больницу
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в защитном костюме во время визита в больницу . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Более 600 мест для обсервации граждан, приезжающих из других регионов и стран, организовано в отелях и санаториях Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин.
Согласно указу губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности", те, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона должны, прибыв из другого субъекта РФ или государства, пройти двухнедельный карантин в обсерваторе.
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"Традиционно в майские праздники к нам приезжали десятки тысяч людей. В это непростое время мы убедительно просим воздержаться от поездок в регион. Конечно, никто не может запретить въезд и пребывание на территории области, но в этом случае обязателен двухнедельный карантин. Те, у кого есть регистрация, обязаны две недели находиться дома, те, у кого регистрации нет, должны жить в обсерваторе под наблюдением медиков", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.
Он отметил, что в регионе действуют восемь обсерваторов.
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"Сценарий развития эпидемиологической обстановки зависит от того, насколько граждане будут ответственно и серьезно относиться к сложившейся ситуации. Самоизоляция - это эффективный способ борьбы с пандемией", - подчеркнул Никитин.
В Нижегородской области зафиксировано 3610 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 23 человека умерли, 510 излечившихся пациентов выписаны из больницы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Глеб НикитинЗдоровье - ОбществоНижегородская область
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