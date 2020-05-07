В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 4605

КИШИНЕВ, 7 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Молдавии выросло на 129, до 4605, всего с начала пандемии скончались 145 человек, заявила на брифинге в четверг министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Ранее власти Молдавии сообщили о 4476 зарегистрированных случаях коронавируса, 143 из которых стали летальными.

"На сегодняшний день подтверждено 129 положительных случаев коронавируса, всего у нас 4605 случаев, скончались 145 пациентов", - заявила Думбрэвяну.

По словам министра, вылечились и были выписаны из больниц 1747 человек.

Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней - до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.