Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T17:48
https://ria.ru/20200507/1571115920.html
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 4605
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260835_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_a05e6df44f7e840fb0208f690efa124a.jpg
РИА Новости

В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 4605

17:48 07.05.2020
208
© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии выросло на 129, до 4605, всего с начала пандемии скончались 145 человек, заявила на брифинге в четверг министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.
Ранее власти Молдавии сообщили о 4476 зарегистрированных случаях коронавируса, 143 из которых стали летальными.
"На сегодняшний день подтверждено 129 положительных случаев коронавируса, всего у нас 4605 случаев, скончались 145 пациентов", - заявила Думбрэвяну.
По словам министра, вылечились и были выписаны из больниц 1747 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней - до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМолдавияВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число случаев коронавируса приблизилось к 4,5 тысячи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в защитном костюме во время визита в больницу
В Нижегородской области организовали более 600 мест в обсерваторах
Республика Ингушетия
В Ингушетии создали оперативный штаб из-за угрозы подтопления
Министр здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз
Министр здравоохранения Афганистана заразился коронавирусом
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 140
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число случаев коронавируса превысило 4,3 тысячи
Ядерный взрыв
Эксперт прокомментировал моделирование ядерного взрыва над Москвой
Женщина выгуливает собаку в Париже, Франция
После ослабления карантина во Франции границы останутся закрытыми
Конституционный суд Молдовы
КС Молдавии признал кредитное соглашение с Россией неконституционным
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 132
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак
В ДНР прокомментировали план "Б" Киева по возвращению Донбасса
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити
Белоруссия рассчитывает на поставки американской нефти по трубе из Польши
Свято-Данилов монастырь в Москве
Умер насельник Свято-Данилова монастыря, заразившийся коронавирусом
Российский транспортно-боевой вертолёт Ми-35М выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Совершивший жесткую посадку в Крыму Ми-35 не загорелся
Архимандрит Тихон Несвятые святые
В церковном издательстве предложили рассказать о любимых духовных книгах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09В Минобороны сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель
06:06Стоимость биткоина впервые с февраля превысила отметку в $10 тысяч
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Лента новостейМолния