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2020-05-07T17:47
https://ria.ru/20200507/1571115874.html
В Ингушетии создали оперативный штаб из-за угрозы подтопления
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РИА Новости

В Ингушетии создали оперативный штаб из-за угрозы подтопления

17:47 07.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРеспублика Ингушетия
Республика Ингушетия
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Республика Ингушетия. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии из-за угрозы подтопления нескольких населенных пунктов рекой Сунжа создали оперативный штаб, который координирует работу ведомств по защите населения от возможной чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба главы региона.
Ранее региональное МЧС сообщило, что в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя и града наблюдается подъем реки Сунжа до неблагоприятного уровня. Под угрозу подтопления попадают частные домовладения, расположенные вдоль реки Сунжа в городах Сунжа и Карабулак, а также в станице Троицкой. По информации МЧС, повышение уровня воды в Сунже продолжится до конца суток 7 мая.
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"На базе главного управления МЧС России по Ингушетии организована работа межведомственного оперативного штаба. Ведется мониторинг обстановки и учет затопленных участков и объектов. В режим повышенной готовности приведены силы муниципалитетов и жилищно-коммунальных служб, оперативные группы МЧС и подвижный пункт управления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже направлены силы на ликвидацию локальных происшествий - откачку воды в подвалах помещений социально важных объектов, возобновление прерванного водоснабжения.
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"Готовы к развертыванию пункты временного размещения граждан, если ситуация достигнет критической отметки, требующей эвакуации населения", – приводит пресс-служба слова премьер-министра республики Владимира Сластенина.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выехал на территории, подверженные риску подтопления. "Нужно быть готовыми к любому повороту событий. В случае ухудшения обстановки направленные силы и средства будут готовы оказать адресную помощь населению", – заявил он.
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Махмуд-Али КалиматовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика ИнгушетияПроисшествия
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