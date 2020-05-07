В Ингушетии создали оперативный штаб из-за угрозы подтопления

НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии из-за угрозы подтопления нескольких населенных пунктов рекой Сунжа создали оперативный штаб, который координирует работу ведомств по защите населения от возможной чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба главы региона.

"На базе главного управления МЧС России по Ингушетии организована работа межведомственного оперативного штаба. Ведется мониторинг обстановки и учет затопленных участков и объектов. В режим повышенной готовности приведены силы муниципалитетов и жилищно-коммунальных служб, оперативные группы МЧС и подвижный пункт управления", - говорится в сообщении.