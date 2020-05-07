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2020-05-07T17:42
https://ria.ru/20200507/1571115691.html
В ДНР прокомментировали план "Б" Киева по возвращению Донбасса
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РИА Новости

В ДНР прокомментировали план "Б" Киева по возвращению Донбасса

17:42 07.05.2020
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© РИА Новости / СтрингерГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак
© РИА Новости / Стрингер
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 мая – РИА Новости. План "Б" Киева по возвращению Донбасса подразумевает продолжение агрессии украинских силовиков в регионе, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев хочет добиться возвращения неподконтрольных территорий Донбасса до конца года, однако, если этого не произойдет, существует и план "Б".
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"Подобные заявления от представителей украинских властей звучат регулярно. Нетрудно догадаться, что именно украинские политики имеют ввиду под планом "Б". Фактически, этот так называемый запасной вариант будет просто продолжением украинской агрессии в Донбассе. Что мы отчетливо видим по обострившейся ситуации на линии разграничения", - сказал РИА Новости Бердичевский.
Он напомнил, что республика ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков: только в четверг были ранены пять мирных жителей, несколькими днями ранее в результате обстрела пострадали четыре человека.
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"Именно такое будущее Украина готовит для Донбасса, и мы не тешим себя иллюзиями, что Киев резко изменит свою политику и начнет делать шаги к мирному урегулированию… (Президент Украины Владимир) Зеленский, прикрываясь лозунгами о мире, продолжает планомерные обстрелы нашей территории. Единственная угроза безопасности, в том числе и безопасности проведения местных выборов, исходит именно от Украины, а единственный путь преодоления конфликта - выполнение минских договоренностей", - отметил Бердичевский.
По его мнению, пока риторика Киева "не изменится на кардинально противоположную", "конструктивных подвижек в урегулировании конфликта не предвидится". "Именно на этом должны настаивать международные организации, включая ОБСЕ и ООН. В противном случае конфликт в Донбассе будет только набирать обороты", - добавил Бердичевский.
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Владислав БердичевскийСитуация в ДНР и ЛНРАндрей ЕрмакДонецкая Народная РеспубликаООНКиевВ мире
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