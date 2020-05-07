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Культура
2020-05-07T23:35
https://ria.ru/20200507/1571115525.html
Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции за расистские высказывания
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РИА Новости

Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции за расистские высказывания

23:35 07.05.2020
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© AP Photo / Jacques BrinonБрижит Бардо во время марша за права животных в 2007 году
Брижит Бардо во время марша за права животных в 2007 году
© AP Photo / Jacques Brinon
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Известная актриса Брижит Бардо предстанет перед уголовным судом заморской территории Франции острова Реюньон за "расистские высказывания" в адрес его жителей, сообщает газета Parisien.
Ранее сообщалось, что префект Реюньона пожаловался в прокуратуру Франции на "расистское" письмо Брижит Бардо, которая назвала островитян "выродившимся народом". Актриса тогда осуждала "варварское" обращение с животными, которое, по ее сведениям, практикуют местные жители. В частности, Бардо упомянула отрубание голов у коз и козлов во время индуистских праздников, демонстрирующее "пережитки каннибализма прошлых веков". По ее словам, жители острова являются "выродившимся народом", который все еще зависит от обычаев предков и дикарских традиций.
Parisien приводит слова прокурора города Сан-Дени Эрик Туффери, который заявил, что "ничто не оправдывает тот факт, что она оскорбляла людей, утверждая, что в жестоком обращении с животными замешаны все жители Реюньона". Как пишет газета, 30 апреля судья, занимающийся рассмотрением дела, посчитал его достаточно серьезным, чтобы отправить дело Бардо в уголовный суд. Актриса должна предстать перед судом в следующем месяце.
Актриса ранее пять раз была судима, в том числе за проявление расизма. В последний раз в 2011 году ей присудили выплатить штраф в размере 15 тысяч евро.
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