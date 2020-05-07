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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T17:34
https://ria.ru/20200507/1571115278.html
В Москве ограничения по передвижению действуют в полном объеме
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570867449_0:200:3054:1918_1036x0_80_0_0_b30787bafc088366f54bd92024ccee56.jpg
РИА Новости

В Москве ограничения по передвижению действуют в полном объеме

17:34 07.05.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПрохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Все ограничения по передвижению по Москве действуют в полном объеме, изменения могут обсуждаться после указа президента РФ, сообщил РИА Новости начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.
"Необходимо дождаться решений, которые примет президент. В Москве все ограничительные меры, которые отражены в указе мэра Москвы 12-УМ, действуют в полном объеме", - сообщил Данчиков.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая в Москве начнется первый этап смягчения ограничительных мер для промышленных предприятий и строек, остальные ограничения продлеваются до 31 мая. Кроме того, с 12 мая в общественном транспорте, магазинах и на работе обязательно ношение перчаток и масок.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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