В Вологодской области около 50 придомовых участков подтопило из-за дождей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Около 50 придомовых участков жилых домов подтопило в Верховажском районе Около 50 придомовых участков жилых домов подтопило в Верховажском районе Вологодской области после сильных дождей, также разрушен пешеходный мост и размыт участок дороги, сообщает региональное ГУ МЧС.

"В связи с прохождением по территории Вологодской области атлантического антициклона с выпадением сильных осадков и наложением дождевого паводка на спад весеннего половодья произошло подтопление 49 придомовых участков жилых домов в Верховажском районе и 7 дачных участков в поселке Сосновка Вологодского района", - говорится в сообщении.

Также был разрушен пешеходный мост в Череповецком районе (деревня Нянькино) и размыт участок местной автодороги в Сямженском районе. В настоящее время участок дороги уже восстановлен.

Как сообщает ведомство, наиболее сложная обстановка остается в селе Верховажье, где вышла из берегов река Вага, подтопив девять прибрежных улиц, 36 придомовых участков с населением 203 человека, в том числе 43 ребенка. В настоящее время электроснабжение не нарушено, организован подвоз воды и предметов первой необходимости на плавсредствах. Эвакуировано 18 человек, в том числе восемь детей. Они размещены у родственников.

В ГУ МЧС по Вологодской области развернут оперативный штаб. К ликвидации последствий паводка привлечены 76 человек и 25 единиц техники, в том числе семь плавсредств. На территории Верховажского района развернут пункт временного размещения (ПВР) пострадавшего населения вместимостью 100 человек. К настоящему времени эвакуированные жители от размещения в ПВР отказались.

По прогнозам синоптиков, осадки на территории Вологодской области продолжатся до 8 мая.