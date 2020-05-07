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2020-05-07T17:30
https://ria.ru/20200507/1571115037.html
В Вологодской области около 50 придомовых участков подтопило из-за дождей
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РИА Новости

В Вологодской области около 50 придомовых участков подтопило из-за дождей

17:30 07.05.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Вологодской областиОбстановка на территории Вологодской области, сложившаяся в результате подтопления
Обстановка на территории Вологодской области, сложившаяся в результате подтопления
© Фото : ГУ МЧС России по Вологодской области
Обстановка на территории Вологодской области, сложившаяся в результате подтопления
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Около 50 придомовых участков жилых домов подтопило в Верховажском районе Вологодской области после сильных дождей, также разрушен пешеходный мост и размыт участок дороги, сообщает региональное ГУ МЧС.
"В связи с прохождением по территории Вологодской области атлантического антициклона с выпадением сильных осадков и наложением дождевого паводка на спад весеннего половодья произошло подтопление 49 придомовых участков жилых домов в Верховажском районе и 7 дачных участков в поселке Сосновка Вологодского района", - говорится в сообщении.
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Также был разрушен пешеходный мост в Череповецком районе (деревня Нянькино) и размыт участок местной автодороги в Сямженском районе. В настоящее время участок дороги уже восстановлен.
Как сообщает ведомство, наиболее сложная обстановка остается в селе Верховажье, где вышла из берегов река Вага, подтопив девять прибрежных улиц, 36 придомовых участков с населением 203 человека, в том числе 43 ребенка. В настоящее время электроснабжение не нарушено, организован подвоз воды и предметов первой необходимости на плавсредствах. Эвакуировано 18 человек, в том числе восемь детей. Они размещены у родственников.
В ГУ МЧС по Вологодской области развернут оперативный штаб. К ликвидации последствий паводка привлечены 76 человек и 25 единиц техники, в том числе семь плавсредств. На территории Верховажского района развернут пункт временного размещения (ПВР) пострадавшего населения вместимостью 100 человек. К настоящему времени эвакуированные жители от размещения в ПВР отказались.
По прогнозам синоптиков, осадки на территории Вологодской области продолжатся до 8 мая.
Сохраняется риск подтопления жилых домов в поселке Сосновый берег Вологодского района. В настоящее время там организовано круглосуточное дежурство сотрудников МЧС. В поселке уже проведена откачка воды с подтапливаемой территории, запланировано проведение берегоукрепительных работ.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вологодская областьПроисшествия
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